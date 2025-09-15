İstanbul ve Balıkesir Depremini Bilmişti: Prof. Dr. Üşümezsoy'dan Korkutan Uyarı: O Fay Hattında 6.8 Büyüklüğünde Deprem Riski Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de yaşanan depremleri önceden bilmesiyle gündeme gelen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan sarsıntılar ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sındırgı’da bulunan fay hattının bazı bölümlerinde tam kırılmaların yaşanmadığını ifade eden Üşümezsoy, bu nedenle artçı depremlerin devam ettiğini söyledi.

ASIL TEHLİKELİ YERİ AÇIKLADI: 6.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM RİSKİ VAR!

Asıl deprem tehlikesinin Simav Fayı olduğunu dile getiren ve bu fayın 6.5 ila 6.8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirten Şener Üşümezsoy, “Gediz, Demirci ve Sındırgı fayları enerjilerini boşalttı. Ancak Simav Fayı henüz kırılmadı ve bu nedenle bölgedeki en riskli alan olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

‘SINDIRGI’DA HER AN DEPREM OLABİLİR…’

Sındırgı’da geçtiğimiz dönemde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ayrıntılarına da değinen Üşümezsoy, fay hattının 20 kilometrelik bir kısmının kırıldığını, ancak bazı bölümlerde kaymaların daha düşük seviyede kaldığını ve bunun artçıların sürmesine yol açtığını açıkladı. Ayrıca Sındırgı’nın güneyindeki dağlık bölgede ikincil faylarda da sarsıntıların yaşandığını, bunların zaman zaman 5 büyüklüğünde depremler üretebileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy

Fay hatlarını “ampule” benzeterek örnekleyen Üşümezsoy, Gediz’in 1971’de 7.1, Demirci’nin 1965’te 6.4 büyüklüğünde depremlerle kırıldığını, Simav’ın ise 2011’de 5.9 büyüklüğünde bir deprem yaşadığını ancak hala enerji barındırdığını hatırlattı. “Sındırgı fayında yaşanan hareketlilik büyük bir risk taşımıyor. Asıl dikkat edilmesi gereken fay Simav’dır. Ancak bu da yarın olacak bir deprem anlamına gelmez. Bu tür süreçler, fayların kırılmasına bağlı olarak onlarca yıl sürebilir” dedi.

Kaynak: Mynet