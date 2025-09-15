İstanbul ve Balıkesir Depremini Bilmişti: Prof. Dr. Üşümezsoy'dan Korkutan Uyarı: O Fay Hattında 6.8 Büyüklüğünde Deprem Riski Var

Daha önce İstanbul ve Balıkesir’de yaşanan depremleri bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yeni bir uyarıda bulundu. Sındırgı’daki artçıların büyük deprem riski taşımadığını belirten Üşümezsoy, asıl tehlikenin Simav Fayı’nda olduğunu ve 6.5–6.8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti. İşte Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’sun dikkat çeken deprem açıklaması…

Son Güncelleme:
İstanbul ve Balıkesir Depremini Bilmişti: Prof. Dr. Üşümezsoy'dan Korkutan Uyarı: O Fay Hattında 6.8 Büyüklüğünde Deprem Riski Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de yaşanan depremleri önceden bilmesiyle gündeme gelen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan sarsıntılar ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sındırgı’da bulunan fay hattının bazı bölümlerinde tam kırılmaların yaşanmadığını ifade eden Üşümezsoy, bu nedenle artçı depremlerin devam ettiğini söyledi.

ASIL TEHLİKELİ YERİ AÇIKLADI: 6.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM RİSKİ VAR!

Asıl deprem tehlikesinin Simav Fayı olduğunu dile getiren ve bu fayın 6.5 ila 6.8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirten Şener Üşümezsoy, “Gediz, Demirci ve Sındırgı fayları enerjilerini boşalttı. Ancak Simav Fayı henüz kırılmadı ve bu nedenle bölgedeki en riskli alan olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul ve Balıkesir Depremini Bilmişti: Prof. Dr. Üşümezsoy'dan Korkutan Uyarı: O Fay Hattında 6.8 Büyüklüğünde Deprem Riski Var - Resim : 1

‘SINDIRGI’DA HER AN DEPREM OLABİLİR…’

Sındırgı’da geçtiğimiz dönemde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ayrıntılarına da değinen Üşümezsoy, fay hattının 20 kilometrelik bir kısmının kırıldığını, ancak bazı bölümlerde kaymaların daha düşük seviyede kaldığını ve bunun artçıların sürmesine yol açtığını açıkladı. Ayrıca Sındırgı’nın güneyindeki dağlık bölgede ikincil faylarda da sarsıntıların yaşandığını, bunların zaman zaman 5 büyüklüğünde depremler üretebileceğini ifade etti.

İstanbul ve Balıkesir Depremini Bilmişti: Prof. Dr. Üşümezsoy'dan Korkutan Uyarı: O Fay Hattında 6.8 Büyüklüğünde Deprem Riski Var - Resim : 2
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy

Fay hatlarını “ampule” benzeterek örnekleyen Üşümezsoy, Gediz’in 1971’de 7.1, Demirci’nin 1965’te 6.4 büyüklüğünde depremlerle kırıldığını, Simav’ın ise 2011’de 5.9 büyüklüğünde bir deprem yaşadığını ancak hala enerji barındırdığını hatırlattı. “Sındırgı fayında yaşanan hareketlilik büyük bir risk taşımıyor. Asıl dikkat edilmesi gereken fay Simav’dır. Ancak bu da yarın olacak bir deprem anlamına gelmez. Bu tür süreçler, fayların kırılmasına bağlı olarak onlarca yıl sürebilir” dedi.

AFAD Duyurdu, Adıyaman'da DepremAFAD Duyurdu, Adıyaman'da DepremGüncel

Kaynak: Mynet

Etiketler
Şener Üşümezsoy Deprem Balıkesir
Son Güncelleme:
Menzili Güncellendi Tasarımı Yenilendi! Nefesler Tutuldu, Togg T10F Bugün Satışa Çıkıyor: Togg T10F Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak? Togg T10F Bugün Satışa Çıkıyor
‘Şike Halen Devam Ediyor’ Demişti: Fenerbahçe’den Ali Koç İmzalı Resmi Açıklama! Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e Sert Yanıt Ali Koç'tan Ahmet Metin Genç'e Flaş Yanıt!
Böyle Taraftar Görülmedi! Trabzonspor Kulübü’nden Fanatik Kedi Tom’a Büyük Jest Böyle Taraftar Görülmedi! Trabzonspor Kulübü’nden Fanatik Kedi Tom’a Büyük Jest
AFAD Duyurdu, Adıyaman'da Deprem AFAD Duyurdu, Adıyaman'da Deprem
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Gözler Ankara'daydı! CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi
Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu
İYİ Parti'de Toplu İstifa Dalgası İYİ Parti'de Toplu İstifa Dalgası
Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Ödemeler Artacak: Katlamalı Emlak Vergisi Geliyor Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat!
Batman’da Katliam! Bir Aile Yok Oldu Batman’da Katliam! Bir Aile Yok Oldu