Böyle Taraftar Görülmedi! Trabzonspor Kulübü’nden Fanatik Kedi Tom’a Büyük Jest

Trabzonspor’un fanatik taraftarı Evren Yolcu’nun fanatik kedisi Tom’un maçları stadyumdan izlemesine ilişkin yaptığı çağrı karşılık buldu. Kedi Tom için devreye giren Trabzonspor Kulübü, Yolcu ile kedisinin tribünden maç izlemesine özel izinle olanak sağladı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fanatik Trabzonspor taraftarı Evren Yolcu, kedisi Tom’a özel tasarımlı bordo mavili forma giydirip fotoğrafını aydınlatma direklerine asarak bir çağrıda bulundu.

Böyle Taraftar Görülmedi! Trabzonspor Kulübü’nden Fanatik Kedi Tom’a Büyük Jest - Resim : 1

TOM'A ÖZEL İZİN

Trabzonspor’un maçlarını birlikte izlediği kedisi Tom’un stadyuma alınması için seslenen Yolcu’nun sesine Trabzonspor Kulübü kulak verdi. Trabzonspor Kulübü, Yolcu ile kedisinin tribünden maç izlemesine özel izinle olanak sağladı.

Böyle Taraftar Görülmedi! Trabzonspor Kulübü’nden Fanatik Kedi Tom’a Büyük Jest - Resim : 2

Evcil hayvanların stadyuma alınmaması nedeniyle bugüne kadar maçları yalnızca televizyondan izleyebilen ‘Tom’, özel izinle maçı stadyumdan izledi.

Böyle Taraftar Görülmedi! Trabzonspor Kulübü’nden Fanatik Kedi Tom’a Büyük Jest - Resim : 3

"HAYALİMİZ GERÇEK OLDU"

Hayali gerçekleştiğini söyleyen Evren Yolcu, kedisi Tom’un maç anlarını Trabzonspor taraftarı gibi yaşadığını belirterek şöyle konuştu: Afişler bastırıp sokaklara asmıştım. Taleplerde bulunarak yardımcı olunmasını istemiştim. Sonunda taleplerimiz karşılandı. Trabzonspor kabul etti. Bu yüzden çok mutluyum. Uzun zaman üstüne hayalimizin gerçek olması adına Tom ve ben çok mutluyuz. 1 kere dahi olsa hayalimiz gerçek oldu.

Böyle Taraftar Görülmedi! Trabzonspor Kulübü’nden Fanatik Kedi Tom’a Büyük Jest - Resim : 4

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
AFAD Duyurdu, Adıyaman'da Deprem AFAD Duyurdu, Adıyaman'da Deprem
43,5 Milyon Tl’lik Bir Katliam Daha! 20 Hektarlık Alanın ‘Nefesini Kesme Projesi’ne ÇED Olumlu Rapor Verdi 43,5 Milyon Tl’lik Bir Katliam Daha! 20 Hektarlık Alanın ‘Nefesini Kesme Projesi’ne ÇED'den Onay
İstanbul ve Balıkesir Depremini Bilmişti: Prof. Dr. Üşümezsoy'dan Korkutan Uyarı: O Fay Hattında 6.8 Büyüklüğünde Deprem Riski Var 6.8 Büyüklüğünde Deprem Riski Var
Galatasaray Taraftarı Bu Yorumu Duyunca Çıldıracak! Volkan Demirel'den Leroy Sane İçin Olay Yaratacak İddia Leroy Sane İçin Olay Yaratacak İddia
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Gözler Ankara'daydı! CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi
Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu
İYİ Parti'de Toplu İstifa Dalgası İYİ Parti'de Toplu İstifa Dalgası
Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Ödemeler Artacak: Katlamalı Emlak Vergisi Geliyor Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat!
Batman’da Katliam! Bir Aile Yok Oldu Batman’da Katliam! Bir Aile Yok Oldu