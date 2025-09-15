Böyle Taraftar Görülmedi! Trabzonspor Kulübü’nden Fanatik Kedi Tom’a Büyük Jest

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fanatik Trabzonspor taraftarı Evren Yolcu, kedisi Tom’a özel tasarımlı bordo mavili forma giydirip fotoğrafını aydınlatma direklerine asarak bir çağrıda bulundu.

TOM'A ÖZEL İZİN

Trabzonspor’un maçlarını birlikte izlediği kedisi Tom’un stadyuma alınması için seslenen Yolcu’nun sesine Trabzonspor Kulübü kulak verdi. Trabzonspor Kulübü, Yolcu ile kedisinin tribünden maç izlemesine özel izinle olanak sağladı.

Evcil hayvanların stadyuma alınmaması nedeniyle bugüne kadar maçları yalnızca televizyondan izleyebilen ‘Tom’, özel izinle maçı stadyumdan izledi.

"HAYALİMİZ GERÇEK OLDU"

Hayali gerçekleştiğini söyleyen Evren Yolcu, kedisi Tom’un maç anlarını Trabzonspor taraftarı gibi yaşadığını belirterek şöyle konuştu: Afişler bastırıp sokaklara asmıştım. Taleplerde bulunarak yardımcı olunmasını istemiştim. Sonunda taleplerimiz karşılandı. Trabzonspor kabul etti. Bu yüzden çok mutluyum. Uzun zaman üstüne hayalimizin gerçek olması adına Tom ve ben çok mutluyuz. 1 kere dahi olsa hayalimiz gerçek oldu.

Kaynak: DHA