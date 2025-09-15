Kübra Par ile tv100 Ana Haber Başlıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaz döneminin sona ermesiyle beraber televizyon kanalları da rutin yayın akışlarına geri döndü. Kübra Par'ın sunduğu tv100 Ana Haber, gündemi belirleyen manşetler ve en sıcak gelişmeleri izleyenlere aktarmaya yeni sezonda da devam ediyor.

TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA TÜM GELİŞMELER

Kübra Par, Türkiye’de yaşanan kritik gelişmelerden uluslararası manşetlere kadar günün tüm başlıklarını, manipülasyondan uzak habercilik anlayışı, cesur soruları ve tarafsız yorumlarıyla tv100 Ana Haber’de ekrana getirecek.

Objektif habercilik anlayışı ve farklı bakış açılarıyla Kübra Par ile tv100 Ana Haber bu akşam 18.00 itibarıyla başlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi