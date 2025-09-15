Kübra Par ile tv100 Ana Haber Başlıyor

Hem Türkiye hem de dünyanın gündemini ve en sıcak gelişmeleri farklı bakış açıları ve tarafsız bir dille aktaran Kübra Par ile tv100 Ana Haber, bu akşam 18.00'de başlıyor.

Yaz döneminin sona ermesiyle beraber televizyon kanalları da rutin yayın akışlarına geri döndü. Kübra Par'ın sunduğu tv100 Ana Haber, gündemi belirleyen manşetler ve en sıcak gelişmeleri izleyenlere aktarmaya yeni sezonda da devam ediyor.

TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA TÜM GELİŞMELER

Kübra Par, Türkiye’de yaşanan kritik gelişmelerden uluslararası manşetlere kadar günün tüm başlıklarını, manipülasyondan uzak habercilik anlayışı, cesur soruları ve tarafsız yorumlarıyla tv100 Ana Haber’de ekrana getirecek.

Kübra Par ile tv100 Ana Haber Başlıyor - Resim : 1

Objektif habercilik anlayışı ve farklı bakış açılarıyla Kübra Par ile tv100 Ana Haber bu akşam 18.00 itibarıyla başlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

TV100 Haber
