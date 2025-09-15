AKP Binası Önünde 'Gazze' Eylemi... O Polisler İçin Flaş Karar! Adana Valiliği Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mavi Marmara gazisi F.Ş., Adana AKP İl Binası önünde Gazze için oturma eylemi yapmış ve F.Ş.'ye polis müdahale etmişti. Bunun ardından olaya ilişkin Adana Valiliği'nden açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada F.Ş,'ye müdahale eden üç polisin görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan AK Parti Adana İl binası önünde oturma eylemi düzenleyen Mavi Marmara gazisi F.Ş. ile ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Söz konusu olayla ilgili müfettiş görevlendirilmiş, idari ve adli soruşturma başlatılmış olup 3 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır.

Konu hassasiyeti bakımında Valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."