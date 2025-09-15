İsrail Gazze'ye Bomba Yağdırdı! 3'ü Çocuk 25 Ölü

İsrail güçleri, bugün Gazze Şeridi'nin birçok bölgesini vurdu. İsrail'in sabah saatlerinden beri düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 25 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu yaklaşık iki yıldır Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerindeki evlere ve çadırlara saldırılar düzenlemeye devam ederken, bugün de Gazze kentini yoğun şekilde bombaladı. İsrail ordusu Gazze kentinin batısındaki Rimal mahallesinde Filistinli ailenin kaldığı bir çadırı hedef aldı. Saldırıda 3'ü çocuk 6 Filistinli öldürüldü.

Kentin kuzeyinde ise İsrail ordusunun Filistinlilere ait iki evi hedef aldığı saldırıda 10 kişi öldü, yaralananlar oldu. Gazze kentinin kuzeybatısında yer alan Kerame bölgesinde Filistinli sivillerin toplandığı alanı hedef alan saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

SALDIRILAR ARTTI

Son derece kritik ve tehlikeli bir durumun hakim olduğu Gazze'de İsrail ordusunun topçu ve hava saldırıları arttı. İsrail, kentin güneyindeki Zeytun mahallesi ile kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Gölü bölgesinde patlayıcı yüklü askeri araçlar ve robotlarla evleri ve binaları havaya uçuruyor.

İsrail askeri araçlarının Gazze kentinin güneyinde sınırlı ilerlediği belirtildi. Gazze kentinde ayrıca kapsamlı bir zorunlu göçe tanık olunuyor. Göçe zorlanan Filistinlilerin kullanabileceği tek yol sahildeki Reşid caddesinde gece saatlerinden bu yana yoğun bir trafik gözlemleniyor.

GAZZE ŞERİDİ'NİN ORTA KESİMİ

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Muğraka beldesinde ise İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) odun toplayan bir Filistinliyi doğrudan hedef aldı. Saldırı sonucu Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca Nusayrat Mülteci Kampının kuzey ve orta kesimlerini topçu saldırılarıyla yoğun şekilde hedef aldı.

GÜNEY BÖLGESİ

Gazze Şeridi'nin güneyinde ise Han Yunus'un farklı bölgelerine hava saldırıları düzenlendi. Han Yunus'un Mevasi bölgesinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu aralarında karı-kocanın da bulunduğu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

