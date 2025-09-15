Pakistan’da Muson Felaketi: Can Kaybı 985’e Yükseldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pakistan’da 26 Haziran’dan bu yana etkisini sürdüren muson yağışları, ülke genelinde büyük yıkıma yol açtı. Sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 985’e yükselirken, yaralı sayısı 1062 olarak kayıtlara geçti.

Muson mevsiminin başlangıcından bu yana yaşanan ani seller, ev çökmeleri ve toprak kaymaları en fazla can kaybına Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde neden oldu. Burada 504 kişi hayatını kaybetti. Pencap’ta 287, Sindh’de 80, Gilgit-Baltistan’da 41, Azad Keşmir’de 38, Belucistan’da 26 ve başkent İslamabad’da 9 ölüm rapor edildi.

Pencap eyaleti sel felaketinden en fazla etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Eyalette 4 bin 700’den fazla köy sular altında kalırken, Çenab Nehri 2 bin 475, Ravi Nehri ise 1458 köyü etkiledi.

4,5 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEDİ

Yetkililer, eyalette 4,5 milyon kişinin yağışlardan doğrudan etkilendiğini, 2 milyondan fazla kişinin ise güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Sel felaketi nedeniyle binlerce kişi evsiz kalırken, yardım çalışmaları sürüyor. Uzmanlar, muson mevsiminin ilerleyen günlerde de devam etmesi beklendiğini belirterek, sel ve toprak kaymaları riskine karşı halkı uyardı.

Kaynak: İHA