İngiltere'den Flaş 'İsrail' Kararı! Oraya Kabul Edilmeyecekler

İngiltere, İsrailli öğrencilerin saygın askeri okullardan biri olan Kraliyet Savunma Araştırmaları Koleji’ne alınmayacağını duyurdu. Karar, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarına tepki olarak alındı.

İngiltere, dünyanın önde gelen askeri eğitim kurumlarından biri olan Kraliyet Savunma Araştırmaları Koleji’ne (Royal College of Defence Studies) İsrailli öğrencilerin kabul edilmeyeceğini açıkladı. 1927 yılında üst düzey askeri personel arasında ortak bir anlayış zemini oluşturmak amacıyla kurulan koleje, tarihinde ilk kez İsrailli öğrenciler alınmayacak.

'İSRAİL'İN KARARI YANLIŞ'

The Telegraph’a konuşan bir İngiltere Savunma Bakanlığı yetkilisi, İngiliz askeri okullarının uluslararası insancıl hukuka uygun davranışları önceliklendirdiğini vurguladı. Yetkili, “Ancak İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri operasyonu genişletme kararı yanlıştır. Bu savaşı şu an bitirmenin, acil ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve Gazze'ye insani yardımların girişi ile başlayan diplomatik bir yolu olmalı” dedi.

İSRAİL'DEN TEPKİ

Karara İsrail’den sert tepki geldi. İsrail Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram, kendisinin de mezun olduğu koleje İsrailli öğrenci alınmamasını, “Savaştaki müttefike karşı onursuzca bir vefasızlık” olarak nitelendirdi. Baram, bu kararın İngiltere’nin kendi güvenliğini tehlikeye attığını savundu.

İngiltere, daha önce de 8-12 Eylül tarihlerinde Londra’da düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı’na (DSEI 2025) İsrail hükümet heyetini davet etmeme kararı almıştı. Bu adımlar, İngiltere’nin İsrail’in Gazze politikalarına yönelik eleştirilerinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

