Emmy Ödülleri'nde İnsanlık Dersi: Yahudi Oyuncu Ödülünü Aldı, Filistin İçin Ses Oldu

Televizyon dünyasının en prestijli ödülü olan Primetime Emmy Ödülleri, 77. kez Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Netflix'te yayınlanan "Adolescence" adlı mini dizi birçok dalda ödülleri toplarken, dizideki rolüyle ödül alan 15 yaşındaki Owen Cooper, en genç Emmy kazanan isim olarak tarihe geçti.

Törende "Hacks" adlı dizideki rolüyle yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanan Yahudi oyuncu Hannah Einbinder'ın konuşması ise törenin en dikkat çekici anlarından biriydi. Einbinder, sahnede ödülünü alırken ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına tepki göstererek "Filistin'e özgürlük. Kahrolsun ICE (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza)" diye konuştu.

Hannah Einbinder

'YAHUDİLER İSRAİL'DEN AYRI'

Ödülünü aldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlarken de tepkisini sürdüren Einbinder, "Bir Yahudi olarak, Yahudilerin İsrail devletinden ayrı olduğunu dile getirmek benim sorumluluğum. Bizim dinimiz ve kültürümüz, bu tür etnik-milliyetçi devletten ayrıdır" dedi.

Gazze'de ateşkes çağrısıyla bir araya gelen çok sayıda sinema sanatçısının katıldığı "Artist4Ceasefire" hareketinin broşunu da takan ünlü oyuncu, Gazze'deki Filistinlilere yardım etmek için orada bulunan arkadaşları olduğunu ve yaşananların kendisini derinden etkilediğini vurguladı.

