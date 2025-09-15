Almanya'da Uçak Kazası! Hiç Kimse Kurtulamadı...

Almanya'da 2 kişiyi taşıyan küçük uçak, Rheinland-Pfalz eyaleti sınırlarında dağlık Eifel bölgesinde düştü. Uçakta kurtulan olmazken, enkazı bir tarlada bulundu.

Almanya'da Uçak Kazası! Hiç Kimse Kurtulamadı...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz eyaletinde, dün akşam yerel saat ile 20.30'da Bitburg Havalimanına varması planlanan küçük bir uçak, dağlık Eifel bölgesindeki Flieem yakınlarında düştü. Kazada uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Almanya'da Uçak Kazası! Hiç Kimse Kurtulamadı... - Resim : 1

ENKAZ TARLADA BULUNDU

Wittlich Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uçağın radar bağlantısının Bitburg yakınlarındaki Malbergweich bölgesinde kesildiğinin tespit edilmesi sonrası 50 kişilik kurtarma ekibinin arama çalışmalarına başladığı belirtildi. Uçağın enkazının da bir tarlada bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, kazanın nedeni ve hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için de soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Havada Korku Dolu Dakikalar! Uçakta Yangın Alarmı Panik Yarattı! Acil İniş YaptıHavada Korku Dolu Dakikalar! Uçakta Yangın Alarmı Panik Yarattı! Acil İniş YaptıGüncel
Polonya’da Korkunç Kaza! F-16 Uçağı Düştü, Pilot Hayatını KaybettiPolonya’da Korkunç Kaza! F-16 Uçağı Düştü, Pilot Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Almanya Uçak
Evinde Ölü Bulundu! Boks Efsanesinin Şok Eden Sonu Evinde Ölü Bulundu! Boks Efsanesinin Şok Eden Sonu
İstanbul ve Balıkesir Depremini Bilmişti: Prof. Dr. Üşümezsoy'dan Korkutan Uyarı: O Fay Hattında 6.8 Büyüklüğünde Deprem Riski Var 6.8 Büyüklüğünde Deprem Riski Var
Kan Donduran Gerçeği Doktorlar Anlattı: Çocukları Kasten Öldürüyorlarmış! Çocukları Kasten Öldürüyorlarmış!
Trump Orayı İşaret Ederek Uyardı: 'Gerekirse Ulusal Acil Durum İlan Edeceğim' Trump Orayı İşaret Ederek Uyardı: 'Gerekirse Ulusal Acil Durum İlan Edeceğim'
Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Ödemeler Artacak: Katlamalı Emlak Vergisi Geliyor Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat!
Almanya Tarihinde Bir İlk! Kritik Kurumun Başına Türk İsim Geçiyor Almanya Tarihinde Bir İlk
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Gözler Ankara'daydı! CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi
Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu
İYİ Parti'de Toplu İstifa Dalgası İYİ Parti'de Toplu İstifa Dalgası
Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Ödemeler Artacak: Katlamalı Emlak Vergisi Geliyor Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat!
Batman’da Katliam! Bir Aile Yok Oldu Batman’da Katliam! Bir Aile Yok Oldu