Almanya'da Uçak Kazası! Hiç Kimse Kurtulamadı...

Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz eyaletinde, dün akşam yerel saat ile 20.30'da Bitburg Havalimanına varması planlanan küçük bir uçak, dağlık Eifel bölgesindeki Flieem yakınlarında düştü. Kazada uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ENKAZ TARLADA BULUNDU

Wittlich Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uçağın radar bağlantısının Bitburg yakınlarındaki Malbergweich bölgesinde kesildiğinin tespit edilmesi sonrası 50 kişilik kurtarma ekibinin arama çalışmalarına başladığı belirtildi. Uçağın enkazının da bir tarlada bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, kazanın nedeni ve hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için de soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: İHA