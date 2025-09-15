Trump Orayı İşaret Ederek Uyardı: 'Gerekirse Ulusal Acil Durum İlan Edeceğim'

Başkan Trump, Washington Belediye Başkanı Bowser’ın Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birimleriyle iş birliği yapmayacağını açıklamasına tepki gösterdi. Trump, suçların yeniden artmasını önlemek için gerekirse ulusal acil durum ilan edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'ın Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleriyle iş birliği yapmayacağını açıklamasının ardından, gerekirse ulusal acil durum ilan ederek federal yönetim uygulayacağını söyledi.

WASHINGTON'U İŞARET ETTİ

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden Washington'daki suç oranları ve Bowser'ın açıklamalarına dair paylaşım yaptı. Federal hükümetin müdahalesi sayesinde Washington’un kısa sürede ABD’nin ve dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri olmaktan çıkıp en güvenli şehirlerden biri hâline geldiğini iddia eden Trump, kentin restoranları, mağazaları ve işletmelerinin yoğun şekilde dolup taştığını savundu.

Washington'ın Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser

'ACİL DURUM' RESTİ

Bowser’ın ICE ile işbirliği yapmama kararına tepki gösteren Trump, “Bunun olmasına izin verirsem, suçlar yeniden patlak verecektir. Bunu asla izin vermeyeceğim. Gerekirse ulusal acil durum ilan edip, federal yönetim uygulayacağım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

