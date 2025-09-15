Almanya Tarihinde Bir İlk! Kritik Kurumun Başına Türk İsim Geçiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya’da bir ilk gerçekleşiyor. İstanbul doğumlu, ailesi Almanya’ya göç ettiği için bu ülkede büyüyen ve eğitimini tamamlayan Sinan Selen, Almanya’nın en önemli istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın (Verfassungsschutz) başına geçmeye hazırlanıyor.

Sinan Selen (solda), Almanya’nın en önemli istihbarat kurumu İç İstihbarat'ın başına geçiyor

Şu anda kurumun başkan yardımcısı olarak görev yapan Selen, altı ay süren başkansızlık döneminin ardından kurumun başına aday gösterildi. Hükümetteki CDU/CSU ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) Selen’in başkanlığa atanması konusunda anlaşmaya vardı. Böylece Almanya tarihinde ilk kez bir yabancı kökenli İç İstihbarat Başkanı görev alacak. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, bugün atamayı kurum çalışanlarına duyuracak, Çarşamba günü ise kabine onayıyla atama resmiyet kazanacak.

Sinan Selen

KRİTİK GÖREVLER ÜSTLENDİ

1972 yılında İstanbul’da doğan ve dört yaşında ailesiyle Almanya’ya taşınan Selen, görevine bağlı olarak Türk vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulundu. Terör uzmanı olan Selen’in ailesi Almanya’da gazetecilik yapıyordu. 2019’dan bu yana Alman İç İstihbarat Servisi’nin başkan yardımcılığını yürüten Selen, daha önce Federal Asayiş Teşkilatı ve TUI’deki güvenlik birimlerinde görev aldı.

Selen, açıklamalarında özellikle Rusya’nın Almanya’daki casusluk faaliyetlerine karşı odaklanacaklarını ve iç istihbaratın öneminin giderek arttığını vurgulamıştı. Güvenlik kaynakları, Selen’i alanında “Alman güvenlik otoritelerindeki en iyi profesyonellerden biri” olarak nitelendiriyor.

Kaynak: AA