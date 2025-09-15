Evinde Ölü Bulundu! Boks Efsanesinin Şok Eden Sonu

İngiliz boks efsanesi Ricky Hatton, Greater Manchester’daki evinde ölü bulundu. 46 yaşındaki eski dünya şampiyonunun ölümü, spor camiasını üzüntüye boğdu.

İngiliz boksör Ricky Hatton, Hyde’daki evinde ölü bulundu. Greater Manchester polisi, sabah saatlerinde yapılan ihbar üzerine olay yerine giden ekiplerin 46 yaşındaki Hatton’ın cansız bedenini bulduğunu açıkladı. Yetkililer, ölümün şüpheli olarak değerlendirilmediğini bildirdi.

İngiltere'nin en popüler boksörlerinden biri olarak kabul edilen Hatton, 2005’te Kosta Tszyu’yu mağlup ederek dünya şampiyonu olmuştu. Kariyeri boyunca hafif siklet ve ağır siklette dünya şampiyonluğu unvanlarını kazanan Hatton, milyonlarca hayrana sahipti.

ARALIKTA RİNGE ÇIKACAKTI

2022 yılında bokstan emekli olan Hatton, daha sonra aralık ayında yapılması planlanan bir maç için ringe dönme niyetini açıklamıştı. Hatton’ın ani ölümü, boks dünyasında derin bir şok ve üzüntü yarattı.

Kaynak: Euronews

