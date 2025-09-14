İmzalar Atıldı! Türkiye ile Suriye Arasında Tarihi İş Birliği

Türkiye ile Suriye, tarım alanında iş birliğini güçlendirmek için kritik bir anlaşmaya imza attı. Bakan Yumaklı, anlaşmanın tarihi bir adım olduğunu vurguladı.

Son Güncelleme:
İmzalar Atıldı! Türkiye ile Suriye Arasında Tarihi İş Birliği
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye ile Suriye, tarım alanında iş birliğini güçlendirmek amacıyla 'Ortak Eylem Planı' imzaladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, imza törenini duyurdu. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki iş birliğinin yeni bir boyut kazandığını belirtti. Yumaklı, "Ortak hedefimiz; üretimde bereketi artırmak, tarımsal alanda güçlü adımlar atmak ve ilişkilerimizi karşılıklı fayda temelinde daha da ileriye taşımaktır. Tarım diplomasisinin sunduğu imkânlarla dostluk ve iş birliğimizi geleceğe taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

'TARİHİ ADIMDIR'

Yumaklı, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bölgesel kalkınmaya öncülük etmeyi hedeflediklerini vurgulayarak imzalanan planın önemine dikkat çekti. “Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Sayın Amjad Badr ile imzaladığımız Ortak Eylem Planı, iki ülke arasında tarımsal iş birliği ve stratejik ortaklık adına tarihi bir adımdır” diyen Yumaklı, bu imzanın yalnızca bir protokol olmadığını, aynı zamanda bölgesel barış ve bereketli yarınlara giden somut bir adım olduğunu söyledi.

Etiketler
Suriye
Son Güncelleme:
NATO’da Alarm Zilleri! Rus İHA’sı Romanya Semalarında NATO’da Alarm Zilleri! Rus İHA’sı Romanya Semalarında
Uzmanlar Uyardı: Bu Gıdalar Bağırsak Sağlığını Bitiriyor, Zararı Saymakla Bitmiyor Uzmanlar Uyardı: Bu Gıdalar Bağırsak Sağlığını Bitiriyor, Zararı Saymakla Bitmiyor
Katar'da Diplomasi Trafiği! Hakan Fidan'dan Dörtlü Temas Katar'da Diplomasi Trafiği! Hakan Fidan'dan Dörtlü Temas
Bu Bardaklardan Kahve İçmeden Önce İki Kez Düşünün Bu Bardaklardan Kahve İçmeden Önce İki Kez Düşünün
ÇOK OKUNANLAR
Buralara Ayak Basan Geri Dönmek İstemiyor! Dünyanın En Güzel 50 Köyü Açıklandı: Türkiye'den Tek Orası Girdi Dünyanın En Güzel 50 Köyü Açıklandı
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! Kadın Erken Yaş ve Prim Tablosu Açıklandı Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te
Özgür Özel’den İktidara ‘Hodri Meydan’: 'Manavgat İddianamesiyle Birlikte Görüntüleri Yayınlayacağım' Özgür Özel’den İktidara ‘Hodri Meydan'
Kurultay Davası Öncesi Kritik Hamle: CHP, Genel Merkezde 'Direniş' Başlatıyor CHP, Genel Merkezde 'Direniş' Başlatıyor
Özlem Çerçioğlu'nun Gidişini İlk Kez Duyuran Gazeteci Yazdı: '8 CHP'li Belediye Daha AKP'ye Geçiyor' Özlem Çerçioğlu'nun Gidişini İlk Kez Duyuran Gazeteci Yazdı