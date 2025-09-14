İmzalar Atıldı! Türkiye ile Suriye Arasında Tarihi İş Birliği

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye ile Suriye, tarım alanında iş birliğini güçlendirmek amacıyla 'Ortak Eylem Planı' imzaladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, imza törenini duyurdu. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki iş birliğinin yeni bir boyut kazandığını belirtti. Yumaklı, "Ortak hedefimiz; üretimde bereketi artırmak, tarımsal alanda güçlü adımlar atmak ve ilişkilerimizi karşılıklı fayda temelinde daha da ileriye taşımaktır. Tarım diplomasisinin sunduğu imkânlarla dostluk ve iş birliğimizi geleceğe taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

'TARİHİ ADIMDIR'

Yumaklı, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bölgesel kalkınmaya öncülük etmeyi hedeflediklerini vurgulayarak imzalanan planın önemine dikkat çekti. “Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Sayın Amjad Badr ile imzaladığımız Ortak Eylem Planı, iki ülke arasında tarımsal iş birliği ve stratejik ortaklık adına tarihi bir adımdır” diyen Yumaklı, bu imzanın yalnızca bir protokol olmadığını, aynı zamanda bölgesel barış ve bereketli yarınlara giden somut bir adım olduğunu söyledi.