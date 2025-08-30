Almanya'dan 'Göçmen' Mesajı: 'Sonlandıracağız!'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin göç politikasında köklü bir değişime gittiğini vurgulayarak, yasa dışı göçü durdurma ve düzenli göçü yeniden tesis etme konusunda kararlı olduklarını açıkladı. CDU’nun Bonn’daki eyalet kongresinde konuşan Merz, iltica başvurularının son 10 yılın en düşük seviyesine gerilemesini hükümetin önemli bir başarısı olarak nitelendirdi.

'SÖZ VERDİK'

"Söz verdik, yasa dışı göçü sonlandıracağız ve düzenli bir göç politikasına döneceğiz" diyen Merz, Mayıs ayında göreve gelen hükümetin sınır kontrollerini sıkılaştırdığını ve o tarihten bu yana 10 binden fazla 'yasa dışı göçmen'in geri çevrildiğini belirtti. Merz ayrıca, suç unsuru taşıyan bazı kişilerin Afganistan’a sınır dışı edildiğini, Suriye ve Afganistan’a yönelik yeni sınır dışı uçuşlarının planlandığını ve aile birleşimi vizesine kısıtlamalar getirildiğini söyledi.

Avrupa Birliği’nin Ortak Avrupa İltica Sistemi’ne (CEAS) bağlı olduklarını yineleyen Merz, “Biz bir göç ülkesiyiz ve öyle kalacağız” diyerek, göçün tamamen sona ermesinin hedeflenmediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: DW Türkçe