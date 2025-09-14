Charlie Kirk İçin 60 Bin Kişilik Anma Töreni: Trump 'Gövde Gösterisi'ne Hazır

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya günlerdir, ABD'de yaşanan suikastı konuşuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın sıkı bir destekçisi olan sağcı sosyal medya fenomeni Charlie Kirk'ün 10 Eylül 2025'te Utah eyaletinde öldürülmesi sonrası 21 Eylül'de Arizona'daki State Farm Stadyumu'nda bir anma töreni düzenleneceği açıklandı. Törene 60 binden fazla kişinin katılabileceği söylenirken, Cumhuriyetçi cephenin bu töreni bir "gövde gösterisi" olarak düşündüğü belirtiliyor.

Charlie Kirk'ün kurucularından olduğu Turning Point USA örgütü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kirk'ü anmak için tüm halkı törene davet ettiklerini ifade etti. Trump'ın, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte anma törenine katılması bekleniyor.

KATİL ÖZEL GÖZETİM ALTINDA

31 yaşındaki Kirk'ün katil zanlısı olan 22 yaşındaki Tyler Robinson'ın, suikastı bir arkadaşına itiraf ettiği ve aile üyelerinin onu polise ihbar ettiği belirtildi. Ardından Robinson, 12 Eylül'de gözaltına alındı. Bu bilgiyi Trump, "Sanırım onu yakaladık" ifadesiyle duyurdu. Robinson, Utah County Hapishanesi'nde tutuluyor. ABD Başkanı Trump, Kirk'ün katilinin ölümle cezalandırılması gerektiğini söyledi.

MERMİLERDEKİ MESAJLAR DİKKAT ÇEKTİ

Utah Valisi, suikasta ilişkin yaptığı açıklamada, saldırganın mermi kovanlarına, "Hey faşist, yakala" ve Nazi Almanyası’na karşı savaşan İtalyan direnişine adanan şarkıya atfen "Bella Ciao" ifadelerinin de yer aldığı mesajlar yazdığını bildirdi.

