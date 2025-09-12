ABD Başkanı Trump Açıkladı! Charlie Kirk'ün Katili Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına katıldığı canlı programda, Trump'a yakınlığıyla biline cumhuriyetçi sosyal medya fenomeni Charlie Kirk suikastına ilişkin önemli bir gelişmeyi açıkladı. 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde (UVU) düzenlenen bir etkinlikte boynuna ateş edilerek öldürülen 31 yaşındaki Kirk'ün katil zanlısının yakalandığını belirten Trump, olayın ardından başlatılan federal kovalamacanın başarıyla sonuçlandığını vurguladı.

'KENDİSİNE ÇOK YAKIN BİRİ İHBAR ETTİ'

Trump'ın açıklamasına göre, FBI ve Utah polisi tarafından yürütülen soruşturmada, zanlının yakalanmasında kritik rol oynayan ihbar, şüphelinin yakın bir tanıdığı tarafından yapıldı. Başkan, "Çok büyük bir ihtimalle (Kirk'ü öldüren kişiyi) gözaltına aldık. Herkes çok iyi iş çıkardı" sözleriyle yetkilileri övdü ve "Kendisine çok yakın biri onu ihbar etti" diyerek detay verdi.

FBI, daha önce 100 bin dolar ödül koymuş ve zanlının siyah giyimli, yüzü maskeli bir üniversite çağında birey olduğunu belirterek fotoğraflarını yayınlamıştı. Zanlının çatıda ateş ettikten sonra kaçtığı, ayakkabı izi, avuç izi ve tüfeğin ormanlık alanda bulunduğu belirtilmişti.

