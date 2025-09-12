Kırgızistan’da 4.5 Büyüklüğünde Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü’nün açıklamasına göre, deprem yerel saatle 13.57’de, Çüy bölgesindeki Beş Küngöy köyünün 1 kilometre uzağında kaydedildi. Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Bişkek’e 12 kilometre mesafede olmasına rağmen şehirde hissedildi.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, deprem anında hissettikleri sarsıntının oldukça belirgin olduğunu ifade etti. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı ise olay sonrası bölgede incelemelerin başladığını duyurdu.

Kaynak: İHA