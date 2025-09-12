Z Kuşağı Ayaklandı, Nepal Yangın Yerine Döndü! Bilanço Ağırlaşıyor: 51 Ölü, 1300 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nepal’de sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlayan hükümet karşıtı protestolarda bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer, ölenlerin sayısının 51’e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 1300’ü geçtiğini açıkladı.

The Kathmandu Post’un aktardığı bilgilere göre, hayatını kaybedenler arasında 3 polis memuru da bulunuyor. Protestolar ülke genelinde yoğunlaşırken, başkent Katmandu’da sokaklarda büyük çöp yığınlarının oluştuğu görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde genç göstericilerin gönüllü olarak temizlik yaptığı dikkat çekti. Torbalar ve süpürgelerle kaldırımları temizleyen gençler, hafif enkazları topladı ve zarar gören kamu binalarının duvarlarını boyadı.

Z KUŞAĞI AYAKLANDI

New York Times’ın haberine göre, sosyal medya yasaklarının ardından gençler arasında sohbet platformu Discord’un kullanımı arttı. Çoğunluğu Z kuşağından oluşan protestocular, burada ülkenin siyasi geleceği üzerine tartışmalar yürütüyor.

Discord üzerinden yapılan çevrim içi anketlerde, protestocuların, geçici hükümete liderlik etmesi beklenen eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki’ye destek verdiği bildirildi. 2016’da görev alarak ülkenin ilk kadın Yüksek Mahkeme Başkanı olan 73 yaşındaki Karki, “yolsuzluğa karşı sıfır tolerans” tavrıyla tanınıyor.

NEPAL'DEKİ PROTESTOLAR

Nepal'de, 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformlarına erişim, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için verilen süre içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle engellenmişti. Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzlukların yanı sıra sosyal medya yasağını protesto etmek için parlamento binasına doğru yürüyüşe geçmişti.

Şiddetlenen protestolarda polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanmıştı. Olaylarda 35 kişi hayatını kaybetmiş, 1000'den fazla kişi yaralanmıştı.

BAKANLAR BİR BİR İSTİFA ETTİ

Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıklamış, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav da görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

Bu açıklamalara rağmen yatışmayan gösteriler, siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlenmesi, Nepal Kongre Partisinin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento binası, yüksek mahkeme binası ve Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutunun ateşe verilmesiyle sürmüştü.

Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başlamıştı.

BAŞBAKAN İSTİFA ETTİ

Nepal Başbakanlık Ofisinden 9 Eylül'de yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete gelen tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği bildirilmişti.

Diğer yandan, hapishane tesislerine baskın düzenleyen protestocuların idari binaları ateşe vermesi ve geçişleri açık bırakması sonucu ülke genelinde 25'ten fazla hapishaneden 15 bini aşkın mahkum firar etmişti.

