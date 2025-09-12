Nepal'de Kaçan Bakanın Engelli Eşini Protestocular Kurtardı, O Kareler Gündem Oldu

Nepal’de protestolar sırasında Enerji Bakanı Sharad Singh Bhandari’nin engelli eşi, genç göstericiler tarafından kurtarıldı. Bakanın kaçarak terk ettiği eş, tekerlekli sandalyesiyle güvenli bir alana taşındı.

Nepal’de hükümet karşıtı protestolar sırasında Enerji Bakanı Sharad Singh Bhandari’nin engelli eşi, protestocu gençler tarafından kurtarıldı. Nefes'ten Merve Arkan'ın haberine göre, bakanın kaçarak terk ettiği eşi, tekerlekli sandalyesiyle yardıma muhtaç haldeyken genç göstericiler tarafından güvenli bir yere taşındı ve hastaneye ulaştırıldı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLDÜ

Nepal’in başkentinde ve diğer bölgelerde yaşanan protestolar, tartışmalı sosyal medya yasağı nedeniyle patlak verdi. Olaylar sırasında 34 kişi hayatını kaybederken, 1300’den fazla kişi de yaralandı. Başbakan KP Sharma Oli’nin istifasına yol açan gösteriler, ülkenin eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki’nin geçici başbakan olarak atanmasını gündeme getirdi.

Z KUŞAĞI İSYAN BAŞLATTI

Genç protestocuların ön saflarda yer aldığı gösteriler, siyasi yolsuzluklara karşı sivil ve temiz bir liderlik talebini öne çıkardı. Hükümet, sosyal medya yasağını kaldırsa da halkın reform talepleri sürüyor. Nepal, 2008’de monarşiyi kaldırmasının ardından süregelen siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklarla mücadele ediyor, yüksek işsizlik nedeniyle milyonlarca Nepalli yurt dışında çalışmak zorunda kalıyor.

