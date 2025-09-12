Rusya-Ukrayna Barış Müzakereleri Askıya Alındı! Kremlin Masadan Kalktı

Moskova'dan flaş bir açıklama geldi. Kremlin, Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinin durdurulduğunu duyurdu.

Rusya-Ukrayna Barış Müzakereleri Askıya Alındı! Kremlin Masadan Kalktı
Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinde yeni bir duraklama meydana geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın araya girmesine rağmen görüşmelerin şu anda askıya alındığını duyurdu.

'MÜZAKERELER ASKIYA ALINDI'

AFP’nin haberine göre Peskov, “Müzakerecilerimiz kanallar üzerinden iletişim kurma imkanına sahip. Ancak şu an için barış görüşmelerinin durduğunu söylemek daha doğru olur. Avrupa ülkeleri barış çabalarını engelliyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan, Ukrayna’dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

221 İNSANSIZ HAVA ARACI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Cuma sabahı yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Moskova dahil çeşitli bölgelere yönelik saldırılarında 221 insansız hava aracının vurularak imha edildiğini açıkladı. Bakanlık, gece boyunca Rusya’nın farklı noktalarında Ukrayna’ya ait birçok İHA’nın yok edildiğini belirtti.

Açıklamada, Bryansk bölgesinde 85, Smolensk’te 42, Leningrad’da 28, Kaluga’da 18, Novgorod’da 14, Oryol’de 9, Belgorod’da 7, Rostov’da 3, Tver’de 3, Pskov’da 1, Tula’da 1 ve Kursk’ta 1 İHA’nın düşürüldüğü, ayrıca Moskova’ya yönelen 9 İHA’nın da etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

