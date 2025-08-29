Polonya’da Korkunç Kaza! F-16 Uçağı Düştü, Pilot Hayatını Kaybetti

Polonya’da hafta sonu yapılması planlanan hava gösterisi öncesi yapılan prova sırasında F-16 savaş uçağı düştü. Kazada pilot yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Polonya Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçağı, Radom kentinde düzenlenecek hava gösterisi öncesinde gerçekleştirilen prova sırasında düştü. Polonya ordusundan yapılan açıklamada, kazada çevrede bulunan sivillerin zarar görmediği, olay yerine hızla kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

BAKANDAN TAZİYE MESAJI

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hayatını kaybeden pilot için, "Ülkesine her zaman özveri ve cesaretle hizmet eden bir subaydı. Onun hatırasına saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Polonya’da Korkunç Kaza! F-16 Uçağı Düştü, Pilot Hayatını Kaybetti - Resim : 1

GÖSTERİ İPTAL EDİLDİ

Kaza anına ait görüntülerde uçağın 'fıçı tonosu' manevrası yaptığı sırada kontrolünü kaybederek yere çarptığı, alevler içinde pist boyunca sürüklendiği görüldü. Kazada pistin ağır hasar aldığı, bu nedenle Radom Hava Gösterisi’nin iptal edildiği açıklandı.

Halit Yukay’ın Şüpheli Ölümünde 16 Dakikalık Gizem! Sır Perdesi AralanıyorHalit Yukay’ın Şüpheli Ölümünde 16 Dakikalık Gizem! Sır Perdesi AralanıyorGüncel

ABD'de İki Uçak Çarpıştı! 4 ÖlüABD'de İki Uçak Çarpıştı! 4 ÖlüDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
Polonya Uçak
Son Güncelleme:
Halit Yukay’ın Şüpheli Ölümünde 16 Dakikalık Gizem! Sır Perdesi Aralanıyor Halit Yukay’ın Şüpheli Ölümünde 16 Dakikalık Gizem! Sır Perdesi Aralanıyor
Fenerbahçe'den Bir Jose Mourinho Geçti! İşte Portekizlinin İmza Attığı Skandal Olaylar... İşte Süper Lig'deki Skandal Olayları
Sanat Dünyasını Yasa Boğan Haber! Acı Haberi Oğlu Duyurdu: Ünlü Yönetmen Hayatını Kaybetti Ünlü Yönetmen Hayatını Kaybetti
CHP İstanbul Seçimi İçin İddianame Hazırlandı: 10 İsim Hakkında Hapis Talebi CHP İstanbul Seçimi İçin İddianame Hazırlandı
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa'da Buruk Hafta! UEFA Ülke Puanı Güncellendi! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya Ödeyeceği Tazminat Belli Oldu! 'Ölüm' Sözleşmesinde Dudak Uçuklatan Rakam... Fenerbahçe'nin Ödeyeceği Tazminat Dudak Uçuklattı
Fenerbahçe Jose Mourinho İle Yollarını Ayırdı Jose Mourinho Defteri Kapandı
DEM Parti Heyeti'nden 'İmralı' Açıklaması: 'Öcalan Üç Kilit Kavramı İşaret Etti' 'Öcalan Üç Kilit Kavramı İşaret Etti'