Polonya’da Korkunç Kaza! F-16 Uçağı Düştü, Pilot Hayatını Kaybetti

Polonya Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçağı, Radom kentinde düzenlenecek hava gösterisi öncesinde gerçekleştirilen prova sırasında düştü. Polonya ordusundan yapılan açıklamada, kazada çevrede bulunan sivillerin zarar görmediği, olay yerine hızla kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

BAKANDAN TAZİYE MESAJI

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hayatını kaybeden pilot için, "Ülkesine her zaman özveri ve cesaretle hizmet eden bir subaydı. Onun hatırasına saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

GÖSTERİ İPTAL EDİLDİ

Kaza anına ait görüntülerde uçağın 'fıçı tonosu' manevrası yaptığı sırada kontrolünü kaybederek yere çarptığı, alevler içinde pist boyunca sürüklendiği görüldü. Kazada pistin ağır hasar aldığı, bu nedenle Radom Hava Gösterisi’nin iptal edildiği açıklandı.

Kaynak: DHA