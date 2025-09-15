İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Temas

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Temas
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden görüşmeye ilişkin resmi açıklama geldi

Açıklamada, iki ismin bu buluşmada Gazze'deki çatışmalar, Hamas savaşı ve Orta Doğu güvenliği gibi kritik konuları ele aldığı belirtildi. Görüşme, Rubio'nun İsrail'e gerçekleştirdiği ziyareti kapsamında yer aldı ve ardından iki liderin ortak bir basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

Netanyahu'dan Bir Kanlı Tehdit Daha!Netanyahu'dan Bir Kanlı Tehdit Daha!Dünya

Trump ile Netanyahu Arasında 'Katar' Krizi! Tansiyon Yükseldi, İpler Kopuyor mu?Trump ile Netanyahu Arasında 'Katar' Krizi! Tansiyon Yükseldi, İpler Kopuyor mu?Dünya

Kaynak: DHA

Etiketler
ABD İsrail Binyamin Netanyahu
İstanbul ve Balıkesir Depremini Bilmişti: Prof. Dr. Üşümezsoy'dan Korkutan Uyarı: O Fay Hattında 6.8 Büyüklüğünde Deprem Riski Var 6.8 Büyüklüğünde Deprem Riski Var
İngiltere'den Flaş 'İsrail' Kararı! Oraya Kabul Edilmeyecekler İngiltere'den Flaş 'İsrail' Kararı! Oraya Kabul Edilmeyecekler
‘Şike Halen Devam Ediyor’ Demişti: Fenerbahçe’den Ali Koç İmzalı Resmi Açıklama! Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e Sert Yanıt Ali Koç'tan Ahmet Metin Genç'e Flaş Yanıt!
Pakistan’da Muson Felaketi: Can Kaybı 985’e Yükseldi Pakistan’da Muson Felaketi: Can Kaybı 985’e Yükseldi
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Gözler Ankara'daydı! CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi
Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu
Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Ödemeler Artacak: Katlamalı Emlak Vergisi Geliyor Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat!
Maaşlarda Zorunlu Kesinti Başlıyor! Paranızı Çekmek İçin Bu Şartlar Zorunlu! Tüm Çalışanları İlgilendiriyor Maaşlarda Zorunlu Kesinti Başlıyor! Paranızı Çekmek İçin Bu Şartlar Zorunlu
İYİ Parti'de Toplu İstifa Dalgası İYİ Parti'de Toplu İstifa Dalgası