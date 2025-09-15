İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Temas

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden görüşmeye ilişkin resmi açıklama geldi

Açıklamada, iki ismin bu buluşmada Gazze'deki çatışmalar, Hamas savaşı ve Orta Doğu güvenliği gibi kritik konuları ele aldığı belirtildi. Görüşme, Rubio'nun İsrail'e gerçekleştirdiği ziyareti kapsamında yer aldı ve ardından iki liderin ortak bir basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

Kaynak: DHA