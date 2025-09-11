Trump ile Netanyahu Arasında 'Katar' Krizi! Tansiyon Yükseldi, İpler Kopuyor mu?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in önce Katar'ın başkenti Doha'ya, ertesi gün de Yemen'in başkenti Sana ve Cevf kentine hava saldırısı düzenlemesi dünya gündemine yerleşti. Onlarca ölü ve yaralının bildirildiği olay, Gazze'de ateşkes için müzakereler yürütülen bir süreçte Orta Doğu'daki gerilimi daha da katlarken, ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, çarpıcı bir iddiayı kaleme aldı.

'TRUMP HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI'

WSJ, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in, Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "gergin" bir telefon görüşmesi yaptığını yazdı. ABD yönetiminden üst düzey yetkililerin WSJ'ye verdiği bilgiye göre, Katar'a saldırı haberini ilk aldığı anda Trump "öfkelendi" ve gergin bir ses tonuyla Netanyahu'ya saldırı karşısında derin bir hayal kırıklığı duyduğunu söyledi.

'AKILLICA DEĞİLDİ'

Trump, Netanyahu'ya Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetini hedef alma kararının akıllıca olmadığını belirtti. Diğer yandan Netanyahu ise, saldırıları başlatmak için elinde kısa bir zaman olduğunu ve bu fırsatı değerlendirdiğini söyledi.

Saldırının ardından tarafların yaptığı ikinci bir görüşme yaptığını belirten yetkililer, bu görüşmenin ilkine kıyasla daha "samimi" olduğunu bildirdi. Yetkililer, Netanyahu'nun ABD'nin görüşü alınmadan hareket etmesinin Trump'ı giderek daha fazla hayal kırıklığına uğrattığını ileri sürdü.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA