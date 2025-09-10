İsrail'in Yemen'e Saldırısında Can Kaybı Arttı

İsrail'in Yemen'e saldırısında can kaybı 35'e yükseldi. 131 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Yemen'e Saldırısında Can Kaybı Arttı
Orta Doğu’da kanlı saldırılarını sürdüren İsrail, dün Katar’ı vurmasının ardından bugün de Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu. Saldırıda can kaybı arttı.

Yemen Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 35’e, yaralıların sayısının ise 131’e yükseldiğini açıkladı.

İsrail Hava Kuvvetleri, Yemen’in başkenti Sana’ya düzenlenen hava saldırısına 10'dan fazla savaş uçağının katıldığını belirtmiş, 15 hedefe yaklaşık 30 mühimmat atıldığını aktarmıştı. İsrail ordusu, Husilere ait askeri kampları, propaganda için kullandığı karargahı ve bir yakıt deposunu vurduğunu iddia etmişti.

Kaynak: İHA

