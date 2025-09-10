Banksy’nin Anonimliği Tehlikede... Polis Peşine Düştü!

Banksy’nin Londra’daki Kraliyet Adalet Sarayı’na çizdiği yargıç resmi kaldırıldı. Bu nedenle açılan soruşturma, anonim kimliğini yıllardır saklayan sanatçıyı ortaya çıkarabilir.

Banksy’nin Anonimliği Tehlikede... Polis Peşine Düştü!
Ünlü anonim sokak sanatçısı Banksy’nin Londra’daki Kraliyet Adalet Sarayı’na yaptığı tartışmalı eser, tarihi binanın korunması gerekçesiyle kaldırıldı. Metropolitan Police, eser hakkında suç duyurusunun ardından soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Bu gelişme, sanatçının anonim kimliğinin tehlikeye girebileceği endişesini doğurdu.

Eserde, peruk takmış ve siyah cüppe giymiş bir yargıç, elindeki tokmakla yere düşmüş bir protestocuyu darp ediyordu. Duvar resmi, geçtiğimiz hafta sonu Filistin Eylemi (Palestine Action) grubunun yasaklanması ve yaklaşık 900 kişinin gözaltına alınmasının hemen ardından ortaya çıkmıştı. Banksy, eserini Instagram hesabında doğrulamıştı.

BANKSY KİMDİR?

Banksy, politik ve sosyal hiciv içeren sokak sanat eserleriyle tanınıyor. “Balonlu Kız”, “Çiçek Atan Adam”, “Öpüşen Polisler” ve “Zorla Çalıştırma” gibi eserleriyle küresel bir fenomen hâline geldi. Sanatçının kimliği ise yıllardır gizli tutuluyor.

Kaynak: BBC News

