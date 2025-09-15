Bilim İnsanlarından Büyük Keşif! Yeni Dünyaya Kapı Aralandı: Yaşam Belirtisi Var

Bilim insanları, yaptıkları son gözlemde heyecanlandıran bir keşfe imza attı. Dünya’ya benzer özellikler taşıyan bir ötegezegenin izlerine rastlandı. Bilim insanları bu izleri “Evreni anlamada yeni bir çağın kapılarını aralıyor” diyerek değerlendirdi.

Gökbilimciler, James Webb Uzay Teleskobu (JWST) aracılığıyla yaptıkları son gözlemlerde, Dünya’ya benzer özellikler taşıyan bir ötegezegenin atmosferine dair önemli bulgular elde etti.

YAŞAMI DESTEKLEYEBİLİR

TRAPPIST-1 sisteminde yer alan ve "TRAPPIST-1e" olarak adlandırılan bu gezegenin, yaşamı destekleyebilecek bir atmosfere sahip olabileceği belirtildi.

2016 yılında keşfedilen TRAPPIST-1 sistemi, tamamı Dünya büyüklüğünde olan yedi kayalık gezegenden oluşuyor. Yeni gözlem verileri, sistemdeki "1e" numaralı gezegenin, Venüs ya da Mars’taki gibi yoğun karbondioksit bazlı bir atmosfere değil; Dünya’dakine benzer şekilde azot ağırlıklı bir atmosfere sahip olabileceğine işaret ediyor.

METAN İÇEREN ATMOSFER

Araştırmayı yürüten ekip, JWST'nin gerçekleştirdiği dört ayrı geçiş gözlemini analiz etti. Henüz kesinleşmemiş olsa da, gezegenin atmosfer barındırma ihtimalinin yanı sıra, atmosferden yoksun çıplak bir kaya parçası olma olasılığı da göz önünde bulunduruluyor. Ancak veriler, azotun baskın olduğu ve düşük miktarda karbondioksit ile metan içeren bir atmosfer senaryosunu destekliyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) ünlü astrofizikçi Sara Seager, “TRAPPIST-1e, yaşanabilir bölgedeki en güçlü adaylardan biri ve bu gözlemler bizi önemli bir eşiğe taşıyor” dedi.

"40 YIL IŞIK UZAKLIKTA"

Bir diğer bilim insanı Ana Glidden ise “Artık 40 ışık yılı uzaklıktaki Dünya benzeri gezegenlerin atmosfer yapılarını analiz edebiliyoruz. Bu, evreni anlamada yeni bir çağın kapılarını aralıyor” ifadelerini kullandı.

