Titanik Faciasında İnsan İskeleti Neden Bulunamadı? Bilim İnsanlarından Dikkat Çeken Açıklama

2012 yılında New York Times’a konuşan Cameron, “Giysiler ve ayakkabılar bulduk, bu da burada cesetlerin bir zamanlar olduğunu gösteriyor. Ancak tek bir iskelet bile göremedik” ifadelerini kullandı.

Peki cesetler ve kemikler nereye kayboldu? Bu sorunun cevabını derin deniz bilimcisi Robert Ballard verdi. Ballard’a göre, Titanik’in battığı yaklaşık 900 metrelik derinlikte, deniz suyunda kalsiyum karbonatı oranı çok düşük. Bu durum, kemiklerin ana bileşeni olan kalsiyum karbonatın zamanla erimesine yol açıyor.

Ballard, “Bu derinlik ‘kalsiyum karbonat dengeleme derinliği’ olarak adlandırılır. Deniz canlıları vücudu yediğinde, geriye kalan kemikler deniz suyunda yavaş yavaş çözünüyor” dedi.

Bu nedenle, Titanik’te hayatını kaybedenlerin iskeletleri bir zamanlar oradaydı, ancak yumuşak dokular çürüyüp kemikler de eriyerek tamamen yok oldu. Ayrıca, gemide değil de can yelekleriyle denizde donarak ölenler, akıntılar ve fırtınalar nedeniyle dağılarak kalıntıları da zamanla parçalandı.

Öte yandan, Titanik’in “batmaz” olduğu yönündeki efsaneler ise son araştırmalarla çürütülmüş; İngiliz White Star Line şirketine ait bu geminin felaketten önce böyle bir üne sahip olmadığı ortaya çıkmıştır.

