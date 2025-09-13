Titanik Faciasında İnsan İskeleti Neden Bulunamadı? Bilim İnsanlarından Dikkat Çeken Açıklama

Titanik’in batığı bulunduğu bölgede, 1.500’den fazla kişinin hayatını kaybetmesine rağmen hiçbir insan kalıntısına rastlanamaması uzun süredir merak konusuydu. Bu durum, filmin yönetmeni ve deniz altı araştırmacısı James Cameron tarafından da doğrulandı.

Son Güncelleme:
Titanik Faciasında İnsan İskeleti Neden Bulunamadı? Bilim İnsanlarından Dikkat Çeken Açıklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2012 yılında New York Times’a konuşan Cameron, “Giysiler ve ayakkabılar bulduk, bu da burada cesetlerin bir zamanlar olduğunu gösteriyor. Ancak tek bir iskelet bile göremedik” ifadelerini kullandı.

Peki cesetler ve kemikler nereye kayboldu? Bu sorunun cevabını derin deniz bilimcisi Robert Ballard verdi. Ballard’a göre, Titanik’in battığı yaklaşık 900 metrelik derinlikte, deniz suyunda kalsiyum karbonatı oranı çok düşük. Bu durum, kemiklerin ana bileşeni olan kalsiyum karbonatın zamanla erimesine yol açıyor.

Titanik Faciasında İnsan İskeleti Neden Bulunamadı? Bilim İnsanlarından Dikkat Çeken Açıklama - Resim : 1

Ballard, “Bu derinlik ‘kalsiyum karbonat dengeleme derinliği’ olarak adlandırılır. Deniz canlıları vücudu yediğinde, geriye kalan kemikler deniz suyunda yavaş yavaş çözünüyor” dedi.

Bu nedenle, Titanik’te hayatını kaybedenlerin iskeletleri bir zamanlar oradaydı, ancak yumuşak dokular çürüyüp kemikler de eriyerek tamamen yok oldu. Ayrıca, gemide değil de can yelekleriyle denizde donarak ölenler, akıntılar ve fırtınalar nedeniyle dağılarak kalıntıları da zamanla parçalandı.

Titanik Faciasında İnsan İskeleti Neden Bulunamadı? Bilim İnsanlarından Dikkat Çeken Açıklama - Resim : 2

Öte yandan, Titanik’in “batmaz” olduğu yönündeki efsaneler ise son araştırmalarla çürütülmüş; İngiliz White Star Line şirketine ait bu geminin felaketten önce böyle bir üne sahip olmadığı ortaya çıkmıştır.

Toyota ve Honda’dan Büyük Geri Çağırma: 111 Binden Fazla Aracı KapsıyorToyota ve Honda’dan Büyük Geri Çağırma: 111 Binden Fazla Aracı KapsıyorEkonomi

Otomotiv Devi Üretimi Durdurdu! Hükümet Devreye GirdiOtomotiv Devi Üretimi Durdurdu! Hükümet Devreye GirdiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Titanic Facia
Son Güncelleme:
Astrologlar En Özgüvenli Burçları Açıkladı Astrologlar En Özgüvenli Burçları Açıkladı
Trabzonspor'da Fenerbahçe Maçı Öncesi Sakatlık Şoku! Yıldız İsim Forma Giyemeyecek! Derbi Öncesi Trabzonspor'a Sakatlık Şoku
DNA Testiyle Ortaya Çıktı! Tutankhamun’un Ölüm Sebebi Belli Oldu: Tam 3 Bin Yıl Sonra... DNA Testiyle Ortaya Çıktı! Tutankhamun’un Ölüm Sebebi Belli Oldu: Tam 3 Bin Yıl Sonra...
Domenico Tedesco Gümbür Gümbür Geliyor! İki Cümlesiyle Taraftarı Mest Etti İki Cümlesiyle Taraftarı Mest Etti
ÇOK OKUNANLAR
Bayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon
Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası
CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı! Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkeze Gidecek mi? CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı
CHP’de Bir Kayyım Çatlağı Daha! İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı, Taşınıyor mu? İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı! Çarpıcı İddia CHP'yi Hareketlendirdi
Taraftarlar İstedi TFF Yerine Getirdi: Tarihi Finalle Çakışan Fenerbahçe-Trabzonspor Maçı İçin Flaş Karar TFF’den Derbiye ‘12 Dev Adam’ Düzenlemesi