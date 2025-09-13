Domenico Tedesco Gümbür Gümbür Geliyor! İki Cümlesiyle Taraftarı Mest Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe'de Mourinho dönemi sonrası takımın başına milli arada gelen Domenico Tedesco için imza töreni düzenlendi. İtalyan teknik adam sezonun geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

O SÖZLERİ TARAFTARI MEST ETTİ

Sarı-lacivertlilerin başına geçen Domenico Tedesco, imza töreninde söze Türkçe hitap ederek başladı. Bu anlar törende bulunanlar ve ekran başındaki taraftarlar tarafından alkış aldı.

'BU KADAR BÜYÜK BİR DESTEĞİ GÖRMEK HARİKA'

İtalyan teknik adamın kısa sürede Türkçe kelimeler öğrenip sahnede kullanması, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Tedesco'nun açıklamaları şöyle;

"Burada olmak benim ve ekibim adına gurur. Bu kadar büyük desteği başkan ve yönetimden görmek harika. Teşekkür ederim. Ocak ayından itibaren evde oturup fırsatları beklemek benim için çok iyi değildi. Ailemle olmak güzeldi ama enerjim çok, evde oturmaktan daha fazlasını yapmalıydım. Kulübün kendisi ve gücü, taraftarın büyüklüğü nedeniyle buraya geldim. Taraftarın yanı sıra takımın kalitesi çok yüksek. Oyunculara, teknik direktöre, yönetime, başkana ve çalışanlara ihtiyacımız var. Tek başımıza başaramayız. Tekrar iyi zamana ulaşmak için birlikte olmalısınız. Bir an önce çalışmak için sabırsızlanıyorum

'BENDEN BU CÜMLELERİ ASLA DUYAMAZSINIZ'

Benden asla 'Yeni geldim, zamana ihtiyacım var' gibi cümleler duymayacaksınız. Çünkü bu benim yöntemim değil. Fenerbahçe'nin geçmiş maçlarını izledim. Kulübü ve ligi biliyorum. Ekibimde Gökhan Gönül'ün olması iyi. Sadece o değil, başkaları da var. Tesiste her şey iyi. Yapmamız gereken çok iş var, gece çok zaman var. Şimdi tesislerde kalıyorum ama buradan ne zaman çıkacağımıza bakacağız. Şimdi işleri yoluna koyalım.

Christoph Daum çok büyük bir efsane. Onunla kıyaslanmak ve bu soruya maruz kalmak bile büyük onur. Sözler vermek yerine iş yapmayı tercih ederim. Fenerbahçe ile oynayacağımız ilk maç için sabırsızlanıyorum. Felsefemiz hücum yapmak olacak. Oyunu domine edeceğiz, sadece topa sahip olmak değil goller atıp tehlikeli pozisyonlar üretmemiz gerekiyor. Topa sahip olacağız ve çok atak yapacağız, şiddetli pres yapacağız topu hızlı geri kazanacağız" dedi.

Kaynak: AA