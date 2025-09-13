Aldığı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı! Yayın Krizi Başına Dert Oldu: Ahmet Çakar'a 'Dolandırıcılık' Suçlaması!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, YouTube kanalı BTV’nin sahibi Bişar Özbey’in ağır suçlamalarıyla gündemde.

Ahmet Çakar, 22 Ağustos 2025 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BTV YouTube kanalından ayrıldığını duyurmuş ve “hakkımı helal etmiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

AHMET ÇAKAR'A 'DOLANDIRICILIK' SUÇLAMASI!

BTV kanalının sahibi Bişar Özbey, Çakar hakkında dolandırıcılık ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Bişar Özbey’in açıklamasına göre, Ahmet Çakar ile 31 Mayıs 2026 tarihine kadar geçerli olan münhasırlık içeren bir anlaşma yapıldı. Bu kapsamda Çakar’ın, haftada üç programla yalnızca BTV kanalında içerik üretmesi gerekiyordu. Ancak Özbey, Çakar’ın önce A Spor, ardından da Neospor isimli YouTube kanallarında izinsiz şekilde programlara katıldığını iddia etti.

Özbey, bu durum üzerine Çakar’a hem sözlü uyarılarda bulunduğunu hem de yapılan anlaşma gereği bir yıllık peşin maaşın iadesini talep ettiğini belirtti. Ancak Çakar’dan, iddiaya göre, “Parayı iade etmeyeceğim. Bildiğini yap” şeklinde tehditkâr bir cevap aldı.

Bişar Özbey, 20 gün boyunca Çakar’a ulaşmaya çalıştığını ancak doğrudan iletişim kuramadığını söyledi. Yüz yüze gerçekleşen son görüşmede ise, Çakar’ın kendisine “Tayyip Erdoğan ararsa paranı veririm” diyerek alaycı ve küçümseyici bir tavır takındığını ileri sürdü.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bişar Özbey’in açıklamaları ve suç duyurusu, Ahmet Çakar’ın medya kariyerinde ciddi bir hukuki sürecin kapılarını aralıyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği olayda, Çakar’ın nasıl bir savunma yapacağı ve hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi