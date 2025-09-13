Trabzonspor'da Fenerbahçe Maçı Öncesi Sakatlık Şoku! Yıldız İsim Forma Giyemeyecek!

Son dakika: Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesinde Sikan sakatlandı. Bordo-mavili yönetimden açıklama geldi.

Son Güncelleme:
Trabzonspor'da Fenerbahçe Maçı Öncesi Sakatlık Şoku! Yıldız İsim Forma Giyemeyecek!
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Futbolcumuz Danylo Sikan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Danylo Sikan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Trabzonspor'da Fenerbahçe Maçı Öncesi Sakatlık Şoku! Yıldız İsim Forma Giyemeyecek! - Resim : 1

Beşir, "Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan, antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ diz dış bölgesinde oluşan sinir zedelenmesi nedeniyle tedavi ve bireysel çalışmalarını sürdürmekte olup, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 5. haftasında deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil edilmemiştir” dedi.

Kaynak: AA

