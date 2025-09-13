Trabzonspor'da Fenerbahçe Maçı Öncesi Sakatlık Şoku! Yıldız İsim Forma Giyemeyecek!
Son dakika: Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesinde Sikan sakatlandı. Bordo-mavili yönetimden açıklama geldi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Futbolcumuz Danylo Sikan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Danylo Sikan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan, antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ diz dış bölgesinde oluşan sinir zedelenmesi nedeniyle tedavi ve bireysel çalışmalarını sürdürmekte olup, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 5. haftasında deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil edilmemiştir” dedi.
