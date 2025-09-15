HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut'a Tutuklama Talebi!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan tutukluma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

HKP, Genel Başkanları Nurullah Efe Ankut’un İstanbul’da gözaltına alındığını duyurmuştu.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankut’un polis tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden evinden alınarak Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi