HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut'a Tutuklama Talebi!
Dün gece saatlerinde evinden gözaltına alınan HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan tutukluma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan tutukluma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
GÖZALTINA ALINMIŞTI
HKP, Genel Başkanları Nurullah Efe Ankut’un İstanbul’da gözaltına alındığını duyurmuştu.
Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankut’un polis tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden evinden alınarak Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtilmişti.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: