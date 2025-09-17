CHP’li Belediye Başkanı Hakkında Soruşturma!

Köyceğiz Belediye Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında soruşturma başlatıldı. Bu adımdan önce Başkan Yardımcısı Özgür Örnek gözaltına alınmıştı.

CHP yönetimindeki Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde belediyeye yönelik soruşturma genişliyor. Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek’in gözaltına alınmasının ardından, Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında da soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdoğan’ın belediye personelinden gelen ihbarı işleme almadığı, ilgili personelin görev yerini değiştirdiği ve iddialara yönelik inceleme başlatmadığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında müteahhit Metin Y. ve oğlu Melikcan Y. için gözaltı kararı verildi. Melikcan Y. yakalanırken, Metin Y. hakkında ise firari olarak arama çalışmaları sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz Belediyesi’nde görevli bir personel, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek’in çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği ve haksız menfaat sağladığı iddiasıyla CİMER’e şikayette bulundu. Şikayet üzerine Özgür Örnek evinde gözaltına alınırken, belediye binasında ve Örnek’in evinde yapılan aramalarda çok sayıda evrak ve dijital materyale el konuldu.

