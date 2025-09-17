Suriye'de Kritik Temas... MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ahmed Şara ile Görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalım, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşmede TÜrkiye'nin Suriye'ye desteğinin devam edeceği bir kez daha vurgulandı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. Görüşmede Türkiye'nin her zaman Suriye'nin yanında olacağına dikkat çekildi.

Güvelik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kalın ve Şara arasında yapılan görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı.

Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği, siyasi istikrarı ve toplumsal barışın öneminin altı çizilen görüşmede, Türkiye'nin her zaman Suriye'nin yanında olacağı bir kez daha vurgulandı.

Görüşmede, Suriye'nin yeni hükümetinin iç ve dış tehditlere karşı verdiği mücadeleye de değinilerek, Türkiye'nin, Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.

Terör örgütü IŞİD ile mücadelenin de görüşüldüğü görüşmede, Suriye'de kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, sınır güvenliği ve gümrük kapıları, ekonomik şartların iyileştirilmesi ve Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine geri dönüşlerine yönelik meseleler de ele alındı.

Kaynak: AA

Etiketler
Ahmed Şara Suriye İbrahim Kalın
