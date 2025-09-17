CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere AKP'ye mi Katılacak? İddialara Bizzat Yanıt Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan belediye başkanları sık sık gündemde kendine yer bulurken, bir iddia da Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere için ortaya atıldı.

Tutdere, hakkındaki AKP’ye katılacağına yönelik iddialara yanıt verdi. Tutdere, “Tutdere halkının yanındadır, yerindedir ve bundan sonra da halkın yanında ve yerinde olarak hizmetine devam edecektir. Bu tür kirli algı oyunlarına hiç kimse inanmasın. Ben bu makamda halkım için bütün halkın desteğini alan bir belediye başkanı olarak tüm halkıma hiçbir ayrım yapmaksızın herkese hizmet edeceğim ve herkese hizmet etmekten de büyük bir onur duyacağım” ifadelerini kullandı.

Ankara’da birçok temasta bulunduğunu anlatan Tutdere, “Tabii Adıyaman'da daha önce milletvekilliği yapmış şu anda Adıyaman'da Bakan Yardımcısı, Adıyamanlı olarak Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Sayın Aydın'ı da ziyaret ettik. Tabii bu ziyaretimiz tamamen hem dostane hem de Adıyaman'ın sorunlarının istişare ve çözüm konusunda bir ziyaretti. Ama her zamanki gibi burada birtakım arkadaşlarımız birtakım algıların peşinde koşarak Tutdere, işte AK Parti'ye geçiyor gibi birtakım haberler yaptılar. Bir kez daha söylüyorum. Tutdere'yi Adıyaman halkı bu şekilde sevdi. Bu kimliğine destek verdi, güvendi. İki dönem milletvekili seçti. Bu dönemde tarihi bir oyla belediye başkanı seçti” dedi.

'KİRLİ ALGI OPERASYONU'

Adıyaman Belediye Başkanı, söz konusu iddiaları, “kirli algı oyunu” olarak nitelendirirken, “Ben bu makamda halkım için bütün halkın desteğini alan bir belediye başkanı olarak tüm halkıma hiçbir ayrım yapmaksızın herkese hizmet edeceğim ve herkese hizmet etmekten de büyük bir onur duyacağım. Benim bütün halkımdan, bütün Adıyamanlı hemşerilerimden isteğim özellikle belediye çalışmalarımızı ve yapmış olduğumuz bu güzel işleri gölgelemeye çalışan algı oyunlarına prim vermesinler. Kötü niyetli haberlere itibar etmesinler” dedi.

Kaynak: ANKA