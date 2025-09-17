Çankaya İlçe Seçim Kurulu'ndan CHP Kurultayı Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'nin Ankara delegelerinden Şahin Kurt, 15 Eylül’de Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na, 21 Eylül’de yapılması planlanan 22'nci Olağanüstü Kurultay’ın iptal edilmesi talebiyle başvurdu. Kurt, başvurusunda 38. Olağan Kurultay’ın "mutlak butlanla sakatlanmış olması nedeniyle mevcut Genel Başkan ve yönetiminin yok hükmünde bulunması ve bu sebeple herhangi bir karar alma yetkisinin bulunmadığını" ileri sürerek, olağanüstü kurultayın yapılmaması gerektiğini savundu.

‘İMZA YETKİSİ OLMAYAN DELEGELER İMZA VERDİ’ İDDİASI

Başvuruda, "CHP Tüzüğü’nün 48. maddesinde öngörülen ve imza veren delegelere imzalarını çekebilme olanağı veren 15 günlük süre tamamlanmadan başvuru yapıldığı, 39. Olağan Kurultay takvimi başlatıldıktan sonra olağanüstü kurultay kararı alma yetkisinin yalnızca Merkez Yönetim Kuruluna ait olmasına rağmen bu yetkinin Genel Başkan tarafından gasp edildiği, Olağanüstü Kurultay çağrısına dayanarak teşkil ettiği ileri sürülen başvuru kapsamında ilgili seçim kuruluna kurultay delegelerinin noter onaylı imzalarının teslim edilmediği, kurultay kararı alındıktan sonra dahi delegeler üzerinde baskı kurulmak suretiyle imza toplanmaya devam edildiği ve karar tarihinden sonraki imzaların da geçerli kabul edilmeye çalışıldığı, İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin mahkeme kararıyla görevden alınmış kurultay delegelerinin hukuken imza verme yetkililerinin olmamasına rağmen imza sürecine dahil edildiği” iddia edildi.

TALEP REDDEDİLDİ

Çankaya İlçe Seçim Kurulu ise Şahin Kurt’un talebini reddetti. Kurul, CHP tarafından ilgili kurultay delegelerinin noter onaylı taleplerinin Başkanlığa teslim edildiğini, ayrıca noter onaylı olağanüstü kurultay taleplerinde İstanbul il delegelerinin yer almadığını tespit ettiklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA