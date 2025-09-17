MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da! Ahmed Şara ile Görüşecek

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Ahmed Şara tarafından kabul edilecek. Kalın ve Şara görüşmesinde ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ve savunma gündemleri masada olacak.

Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a geldi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek. Görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ile son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE ŞARA TEMASINDA NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi kapsamında Şara ile görüşmüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan eşlik etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmasının tarihi önemde olduğunu ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Suriye'nin birlik ve beraberliğinin korunmasının ve SDG'nin 10 Mart mutabakatına riayet etmesinin önemli olduğunu belirtmişti.

