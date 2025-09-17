Özgürlük Yürüyüşü Silivri’de Tamamlandı: Gençleri Özgür Özel Karşıladı

Adana’dan yürüyüşe başlayan gençler Silivri’ye ulaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’de gençleri karşıladı. Özel, "Bizim başkanlarımız yargılanamaz değiller, ama hiçbir somut delile dayanmayan suçlamalarla hapiste tutulmaları kabul edilebilir değildir" dedi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Gençlik Örgütü, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başta olmak üzere görevden alınan ve tutuklanan CHP'li belediye başkanlarına destek amacıyla başlattığı "Adana’dan Silivri’ye Özgürlük Yürüyüşü"nü tamamladı. Yürüyüşün 40. gününde CHP’li gençler, Silivri’de Genel Başkan Özgür Özel tarafından karşılandı.

Burada bir açıklama yapan gençler, "Bizim başkanlarımız yargılanamaz değiller, ama hiçbir somut delile dayanmayan suçlamalarla hapiste tutulmaları kabul edilebilir değildir" sözleriyle tepkilerini dile getirdi. Tutuklu yargılamaların sona erdirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, adil yargılanma talebinde bulundular.

'GÜCÜNÜ MİLLETTEN ALAN KAZANIR'

CHP Genel Başkanı Özel, bu yürüyüşün sadece partileri açısından değil, dünya siyasi tarihinde de anlamlı bir yer edineceğini belirterek, “Dünya siyaset tarihine geçecek bir yürüyüşün son adımlarına eşlik ettik. Gençlik Kolları'ndan 9 arkadaşımız kendi seçmiş oldukları belediye başkanlarına, Adana'nın iradesine sahip çıkmak için dünya siyasi tarihinin en büyük protesto yürüyüşünü gerçekleştirdiler. Elimdeki açıklama kendileri tarafından içerideki belediye başkanlarımıza destek için yapılan açıklamadır. Üzerlerindeki tişörtlerden bir tanesi ile bu açıklamayı partimizin müzesine koyacağız" ifadelerini kullandı.

Özel, "Günü geldiğinde, şu ana kadar yazılmayan iddianame yazıldığında hukukun nasıl eğilip büküldüğü görülecek, iddianame tarihin çöpüne atılacaksa burada gençler tarafından okunan basın bildirisi de Türkiye'nin demokrasi tarihinde yerini alacak" dedi.

Özel ayrıca, "Gücünü milletten alanlar kazanır" diyerek konuşmasını tamamladı.

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu Görüşecek mi? İddialarda İsmi Geçen CHP'li Murat Emir İlk Kez AçıkladıÖzgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu Görüşecek mi? İddialarda İsmi Geçen CHP'li Murat Emir İlk Kez AçıkladıSiyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı İdam Edilişlerinin 64'üncü Yılında Rahmetle AndıCumhurbaşkanı Erdoğan Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı İdam Edilişlerinin 64'üncü Yılında Rahmetle AndıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel Adana
Son Güncelleme:
Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu Görüşecek mi? İddialarda İsmi Geçen CHP'li Murat Emir İlk Kez Açıkladı İddialarda İsmi Geçen CHP'li Murat Emir İlk Kez Açıkladı
Köyceğiz Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı Gözaltında Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon
Pompaya ‘Mini’ Zam Tarifi! Benzin ve Motorine Bir Artış Daha Geldi! 17 Eylül 2025 Güncel Akaryakıt Fiyat Listesi Akaryakıta Sinsi Zam! Fiyatlar Güncellendi
Real Madrid'den Skandal Filistin Kararı! Stadyuma Sokmayıp Üstüne Çöpe Attılar Real Madrid'den Skandal Filistin Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı! Fenerbahçe’de Seçim Öncesi Liste Netleşti: Listede Sürpriz İsim… Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı
SGK’dan 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Müjde! 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
CHP'de Sürpriz Görüşme... Kulisler Hareketlendi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Bir Araya Gelecek CHP'de Sürpriz Görüşme
Köyceğiz Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı Gözaltında Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon
AKP'de Bir 'Pudra Şekeri' Vakası Daha! Görüntülerle Şantaj Yaptılar: 'Oğlunu Kafalayalım...' AKP'de Bir 'Pudra Şekeri' Vakası Daha