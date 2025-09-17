Özgürlük Yürüyüşü Silivri’de Tamamlandı: Gençleri Özgür Özel Karşıladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Gençlik Örgütü, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başta olmak üzere görevden alınan ve tutuklanan CHP'li belediye başkanlarına destek amacıyla başlattığı "Adana’dan Silivri’ye Özgürlük Yürüyüşü"nü tamamladı. Yürüyüşün 40. gününde CHP’li gençler, Silivri’de Genel Başkan Özgür Özel tarafından karşılandı.

Burada bir açıklama yapan gençler, "Bizim başkanlarımız yargılanamaz değiller, ama hiçbir somut delile dayanmayan suçlamalarla hapiste tutulmaları kabul edilebilir değildir" sözleriyle tepkilerini dile getirdi. Tutuklu yargılamaların sona erdirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, adil yargılanma talebinde bulundular.

'GÜCÜNÜ MİLLETTEN ALAN KAZANIR'

CHP Genel Başkanı Özel, bu yürüyüşün sadece partileri açısından değil, dünya siyasi tarihinde de anlamlı bir yer edineceğini belirterek, “Dünya siyaset tarihine geçecek bir yürüyüşün son adımlarına eşlik ettik. Gençlik Kolları'ndan 9 arkadaşımız kendi seçmiş oldukları belediye başkanlarına, Adana'nın iradesine sahip çıkmak için dünya siyasi tarihinin en büyük protesto yürüyüşünü gerçekleştirdiler. Elimdeki açıklama kendileri tarafından içerideki belediye başkanlarımıza destek için yapılan açıklamadır. Üzerlerindeki tişörtlerden bir tanesi ile bu açıklamayı partimizin müzesine koyacağız" ifadelerini kullandı.

Özel, "Günü geldiğinde, şu ana kadar yazılmayan iddianame yazıldığında hukukun nasıl eğilip büküldüğü görülecek, iddianame tarihin çöpüne atılacaksa burada gençler tarafından okunan basın bildirisi de Türkiye'nin demokrasi tarihinde yerini alacak" dedi.

Özel ayrıca, "Gücünü milletten alanlar kazanır" diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi