Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya İlk 'Kudüs' Tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ana gündemi İsrail'in Gazze'ye yönelik yürüttüğü işgal girişimi ve saldırılar oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile katıldığı bir etkinlikte kendisini hedef alan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ilk kez yanıt verdi. "Bay Erdoğan, bu (Kudüs) bizim şehrimiz, sizin değil. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha tekrar bölünmeyecek" diyen Netanyahu'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cevabı şöyle oldu:

'ÜLKEMİZİN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Yerleşkenin ülkemiz, milletimiz ve devletimizin köklü diplomasi geleneği için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dünyanın dört bir yanında bayrağımızı dalgalandıran diplomatlarımıza sevgilerimizi yolluyorum.

Burada yeni hizmet binamızla ilgili bazı bilgileri sizinle paylaşmak isterim. Yeni yerleşke toplam 548 bin metrekare arsa üzerinde konumlanıyor. Yeni hizmet binamız çevredeki kamu kurumlarına da yakın olacak.

Yerleşkemiz modern, konforlu bir eser olacaktır. 360 bin metrekarelik yeşil alanıyla herkesin rahat edeceği, ekolojik ve estetik bir yapı olacaktır. Mimarideki biçim işlevi takip eder ilkesine, biz biçim gücü ifade eder anlayışını ekledik.

Hariciye teşkilatımız devletin yüz akı olmuş bir kurumdur. Devlet teşkilatımızda müstesa bir yere sahip olan bakanlığımız, ülkemizin dünyaya açılan kapısıdır.

'ZULME VE ZALİME BOYUN EĞMEYİZ'

Her sabah gözlerimizi yeni bir krize açıyoruz. Türkiye, güçlünün haklı olduğu değil; haklının güçlü olduğu bir dünyaya inanmakta ve mücadelesini vermektedir. Büyük devlet refleksi neyi icap ediyorsa ona göre davranıyoruz. Bizim boş lafla işimiz olmaz. Tuzağa düşmeyiz, provokasyona gelmeyiz. Diplomasinin dili nezakettir. Türkiye'nin dış siyaseti de barış odaklıdır ama bu demek değildir ki hadsizlikler karşısında susup geri adım atacağız. Coğrafyamızda istikrarsızlığı körükleyenlerin karşısında bugün de yarın da dimdik ayakta duracağız. Biz zulme ve zalime boyun eğmeyiz. İsrail'in saldırıları karşısında Gazzeli mazlumların yanında olmamızı kimse engelleyemez. Döktükleri kanda boğulacaklardır. Faili ister örgüt ister devlet olsun, terör ve katliam bir akıl kilitlenmesidir. Bölgemizi esir alan bu 'kanlı kilit' inşallah eninde sonunda kırılacaktır.

NETANYAHU'YA İLK TEPKİ

400 yıl Kudüs'e hizmetkarlık yapmanın şerefini yaşadık. Netanyahu bunları bilmez ama belki öğrenir. Kudüs-ü şerifi namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçemeyecek. Tüm semavi dinlerde kutsal kabul edilen Kudüs'ün özgür olması için mücadelemiz devam edecektir. Biz, Müslümanlar olarak, Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız."

