Netanyahu, Kudüs Üzerinden Cumhubaşkanı Erdoğan'ı Hedef Aldı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze saldırılarının gölgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklenerek Kudüs’ün “İsrail’in ebedi şehri” olduğunu savundu.

Son Güncelleme:
Netanyahu, Kudüs Üzerinden Cumhubaşkanı Erdoğan'ı Hedef Aldı!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile katıldığı bir etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan söylemlerde bulundu. İsrail’in Salı günü sabah saatlerinde Gazze’ye yoğun kara saldırıları başlatmasının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Kudüs'te katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldı.

'BU SİZİN ŞEHRİNİZ DEĞİL'

Netanyahu, "Biz buradayız. Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bu bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü Doha’daki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)- Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nden dünyaya İsrail’e yaptırım çağrısında bulunmuştu. Pazar günü ise Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theofilos Giannopoulos, Erdoğan'a, Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethinin ardından Bizans İmparatorluğu adına şehri yöneten Patrik Sophronios'a verdiği emannamenin (güvence belgesi) yazılı olduğu tabloyu takdim etmişti.

Kudüs Patriği’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Anlamlı HediyeKudüs Patriği’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Anlamlı HediyeSiyaset

Dışişleri Bakanlığı'ndan Flaş İsrail Açıklaması: 'Soykırımın Yeni Aşaması'Dışişleri Bakanlığı'ndan Flaş İsrail Açıklaması: 'Soykırımın Yeni Aşaması'Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Binyamin Netanyahu
Son Güncelleme:
Bir Dönemin En Çok Konuşulan Aşkıydı! Seren Serengil'den Küçük Emrah Bombasını Patlattı: Yıllar Sonra Gelen itiraf… Küçük Emrah Bombasını Patlattı
Trump'tan 'Hamas' İddiası! 'Esirleri Canlı Kalkan Yaptılar' Trump'tan 'Hamas' İddiası! 'Esirleri Canlı Kalkan Yaptılar'
Trabzonspor’da Kılıçlar Çekildi! Eski Başkan Sadri Şener’den Ali Koç’a Gözdağı: Umarım Trabzon’daki Maça Kendisi Gelir… Sadri Şener’den Ali Koç’a Gözdağı
Çin'de Restoranda İğrenç Olay: 17 Yaşındaki Gençler Kazana İdrar Yaptı, Rekor Ceza Kesildi 17 Yaşındaki Gençler Kazana İdrar Yaptı, Rekor Ceza Kesildi
ÇOK OKUNANLAR
İlçe Seçim Kurulu Kararını Verdi... Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber! Tek Yetkili Genel Merkez Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber!
Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif! Tek Bir Şartları Var: Kabul Ederse Servet Kazanacak Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif
CHP’nin Kurultay Davası Ertelenir Ertelenmez Aradı! Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu
İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı
Bir Dönemin En Çok Konuşulan Aşkıydı! Seren Serengil'den Küçük Emrah Bombasını Patlattı: Yıllar Sonra Gelen itiraf… Küçük Emrah Bombasını Patlattı