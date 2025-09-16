Netanyahu, Kudüs Üzerinden Cumhubaşkanı Erdoğan'ı Hedef Aldı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile katıldığı bir etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan söylemlerde bulundu. İsrail’in Salı günü sabah saatlerinde Gazze’ye yoğun kara saldırıları başlatmasının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Kudüs'te katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldı.

'BU SİZİN ŞEHRİNİZ DEĞİL'

Netanyahu, "Biz buradayız. Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bu bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü Doha’daki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)- Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nden dünyaya İsrail’e yaptırım çağrısında bulunmuştu. Pazar günü ise Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theofilos Giannopoulos, Erdoğan'a, Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethinin ardından Bizans İmparatorluğu adına şehri yöneten Patrik Sophronios'a verdiği emannamenin (güvence belgesi) yazılı olduğu tabloyu takdim etmişti.

Kaynak: AA