Trump'tan 'Hamas' İddiası! 'Esirleri Canlı Kalkan Yaptılar'

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği kara harekatı gözleri yeniden bölgeye çevirirken, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bundan bahsetmek yerine Hamas’ı hedef almayı tercih etti.

Hamas'a tüm rehineleri serbest bırakma çağrısında bulunan Trump, Hamas'ın rehineleri İsrail’in kara saldırılarına karşı canlı kalkan olarak kullanmak üzere tünellerden yeryüzüne çıkardığına dair haberlerin olduğunu iddia etti ve "Umarım Hamas liderleri böyle bir şey yapmaları halinde neye bulaşmış olacaklarını biliyordur" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump

'ÇOK AZ GÖRÜLMÜŞ BİR ZULÜM'

Rehinelerin canlı kalkan olarak kullanılmasının "çok az kişinin gördüğü türden bir insanlık zulmü" olacağını belirten Trump, "Buna izin vermeyin, yoksa her şey olabilir. Tüm rehineleri hemen serbest bırakın" dedi.

NETANYAHU'DAN TEŞEKKÜR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Trump’a teşekkür ederek, "İsrail'in Hamas'a karşı mücadelesine ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik sarsılmaz desteğiniz için teşekkür ederim, Başkan Donald Trump" ifadelerine yer verdi.

HAMAS'TAN YANIT

Hamas da Trump'ın açıklamalarına yönelik, "Trump, İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırıları ve esirlerin durumuyla ilgili paylaşımıyla Siyonist propagandanın tarafgirliğini yapıyor ve Gazze'de çoğu kadın ile çocuk 65 bin kişinin ölmesi ve etnik temizlik suçunu göz ardı eden bir çifte standart uyguluyor" ifadelerini kullandı.

