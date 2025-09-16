Trump'tan 'Hamas' İddiası! 'Esirleri Canlı Kalkan Yaptılar'

ABD Başkanı Trump, Hamas'ın esirleri İsrail’in kara saldırılarına karşı canlı kalkan olarak kullanmak üzere tünellerden yeryüzüne çıkardığını iddia ederek "Hamas rehineleri canlı kalkan olarak kullanmamalı" dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Trump'a teşekkür etti.

Trump'tan 'Hamas' İddiası! 'Esirleri Canlı Kalkan Yaptılar'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği kara harekatı gözleri yeniden bölgeye çevirirken, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bundan bahsetmek yerine Hamas’ı hedef almayı tercih etti.

Hamas'a tüm rehineleri serbest bırakma çağrısında bulunan Trump, Hamas'ın rehineleri İsrail’in kara saldırılarına karşı canlı kalkan olarak kullanmak üzere tünellerden yeryüzüne çıkardığına dair haberlerin olduğunu iddia etti ve "Umarım Hamas liderleri böyle bir şey yapmaları halinde neye bulaşmış olacaklarını biliyordur" ifadelerini kullandı.

Trump'tan 'Hamas' İddiası! 'Esirleri Canlı Kalkan Yaptılar' - Resim : 1
ABD Başkanı Donald Trump

'ÇOK AZ GÖRÜLMÜŞ BİR ZULÜM'

Rehinelerin canlı kalkan olarak kullanılmasının "çok az kişinin gördüğü türden bir insanlık zulmü" olacağını belirten Trump, "Buna izin vermeyin, yoksa her şey olabilir. Tüm rehineleri hemen serbest bırakın" dedi.

NETANYAHU'DAN TEŞEKKÜR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Trump’a teşekkür ederek, "İsrail'in Hamas'a karşı mücadelesine ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik sarsılmaz desteğiniz için teşekkür ederim, Başkan Donald Trump" ifadelerine yer verdi.

HAMAS'TAN YANIT

Hamas da Trump'ın açıklamalarına yönelik, "Trump, İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırıları ve esirlerin durumuyla ilgili paylaşımıyla Siyonist propagandanın tarafgirliğini yapıyor ve Gazze'de çoğu kadın ile çocuk 65 bin kişinin ölmesi ve etnik temizlik suçunu göz ardı eden bir çifte standart uyguluyor" ifadelerini kullandı.

24 Saatte İkinci Ülke... Tehdit Etmişti, İsrail Yemen'i Vurdu!24 Saatte İkinci Ülke... Tehdit Etmişti, İsrail Yemen'i Vurdu!Güncel
Dışişleri Bakanlığı'ndan Flaş İsrail Açıklaması: 'Soykırımın Yeni Aşaması'Dışişleri Bakanlığı'ndan Flaş İsrail Açıklaması: 'Soykırımın Yeni Aşaması'Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
ABD İsrail Donald Trump
‘Çok Fazla Kullanıyorum’ Diyerek Açıkladı: Fenerbahçe’nin Yıldızı Ederson'un Bakın En Sevdiği Türkçe Kelime Neymiş… En Sevdiği Türkçe Kelime Ortaya Çıktı
Çin'de Restoranda İğrenç Olay: 17 Yaşındaki Gençler Kazana İdrar Yaptı, Rekor Ceza Kesildi 17 Yaşındaki Gençler Kazana İdrar Yaptı, Rekor Ceza Kesildi
Kadın Mücadelesinin Işığı Mahsa Amini'nin Ardından Geçen 3 Yıl... Kadın Mücadelesinin Işığı Mahsa Amini'nin Ardından Geçen 3 Yıl...
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Karar! 64 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Eklendi: Artık Ödemelerini SGK Karşılayacak Bu İlaçları Artık SGK Karşılayacak
ÇOK OKUNANLAR
İlçe Seçim Kurulu Kararını Verdi... Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber! Tek Yetkili Genel Merkez Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber!
Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif! Tek Bir Şartları Var: Kabul Ederse Servet Kazanacak Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif
CHP’nin Kurultay Davası Ertelenir Ertelenmez Aradı! Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu
İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı
Bir Dönemin En Çok Konuşulan Aşkıydı! Seren Serengil'den Küçük Emrah Bombasını Patlattı: Yıllar Sonra Gelen itiraf… Küçük Emrah Bombasını Patlattı