Çin'de Restoranda İğrenç Olay: 17 Yaşındaki Gençler Kazana İdrar Yaptı, Rekor Ceza Kesildi

Çin'de yaşanan mide bulandıran bir olay, ünlü hot pot restoranı Haidilao'yu sarsarken, sorumlu gençlere ağır bir ceza kesilmesine yol açtı. BBC'nin haberine göre, Şanghay şehrindeki bir Haidilao şubesinde şubat ayında meydana gelen olayda, iki 17 yaşındaki genç, sarhoş halde masadaki kaynar hot pot kazanı içine idrar yaptı. Eylemi videoya çekip sosyal medyada paylaşan gençler, restoran zincirinin itibarını zedeledi ve kamuoyunda büyük öfke yarattı.

RESTORAN DAVA AÇTI

Olay, 24 Şubat 2025'te Haidilao'nun Şanghay Bund şubesinin özel bir odasında gerçekleşti. Videoda, gençlerden biri masaya çıkarak hot pot suyuna idrar ederken görülüyor; diğer genç de olayı kaydediyor. Video, sosyal medyada hızla yayıldı ve gıda güvenliği tartışmalarını alevlendirdi. Şanghay polisi, gençleri idari gözaltına aldı ve soruşturma başlattı. Haidilao, olayı 28 Şubat'ta fark etti ve 6 Mart'ta konumunu doğruladı. Şirket, personelin bu tür bir olaya hazırlıksız yakalandığını belirterek özür diledi ve dava açtı.

REKOR CEZA KESİLDİ

Şanghay mahkemesi, geçen cuma günü kararını açıkladı. Mahkeme, gençlerin eyleminin "aşağılayıcı davranış" olarak nitelendirerek, restoran zincirinin mülkiyet haklarını ihlal ettiğini, servis araçlarını kirlettiğini ve kamuoyunda derin rahatsızlığa yol açtığını belirtti. Karara göre, gençler ve aileleri, Haidilao'ya operasyon ve itibar kaybı için 2 milyon yuan (yaklaşık 280 bin dolar), temizlik ve zarar masrafları için 130 bin yuan (18 bin 260 dolar) ile yasal giderler için 70 bin yuan (9 bin 830 dolar) tazminat ödeyecek. Toplam tazminat miktarı 2,2 milyon yuan (309 bin dolar) olarak belirlendi. Mahkeme, ailelerin vasilik görevlerini ihmal ettiklerini de vurgulayarak sorumluluğu onlara yükledi.

TAZMİNAT TALEBİNE RET

Haidilao'nun 23 milyon yuan (3,2 milyon dolar) üzerindeki tazminat talebi kısmen reddedildi. Şirketin, 24 Şubat - 8 Mart arası 4 binden fazla müşteriye (4.100 sipariş) yaptığı tam iade ve 10 katı ekstra tazminat (toplamda milyonlarca yuan), "işletmenin gönüllü kararı" olarak kabul edildi ve gençlere yüklenmedi. Reuters ve CNN gibi kaynaklar, Haidilao'nun bu iadelerin maliyetini belirtmediğini, ancak şirketin "müşterilerin yaşadığı rahatsızlığı tam olarak telafi edemeyeceğimizi biliyoruz" dediğini aktardı. Şirket, mutfak ekipmanlarını değiştirdi ve şubeyi derinlemesine temizledi.

ÇİN'İN POPÜLER ZİNCİRLERİNDEN BİRİ...

Haidilao, Çin'in en popüler hot pot zincirlerinden biri olarak biliniyor. Ülke içinde ve dışında 1.300'den fazla şubesi bulunan restoran, "aile dostu" imajıyla öne çıkıyor. Müşterilere yemek dışında eğlenceli hizmetler sunuyor: Çocuk oyun alanları, özel gösteriler, kadınlara ücretsiz manikür gibi. ABD, Japonya ve İngiltere'de de şubeleri var. Olay, zincirin gıda hijyeni ve personel eğitimini sorgulattı; sosyal medyada kullanıcılar, "Bu iğrençlik affedilemez" yorumları yaptı. Polis, gençlerin sarhoş migrant işçi olduklarını doğruladı ve idari gözaltı uyguladı.

Kaynak: AA