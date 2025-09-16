Çin’de Gençlerin 'Hot Pot' Rezaleti: 300 Bin Dolarlık Ceza

Çin’in Şanghay kentinde popüler bir restoran zincirinde kaynar kazana idrarını yapan gençler ağır para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, olayın restoranın itibarına ve maddi varlıklarına ciddi zarar verdiğini söyleyerek 17 yaşlarındaki bir grup genci, 300 bin dolardan fazla para cezasına çarptırdı.

Çin'de, İngilizce "hot pot" adı verilen, ülkeye özgü kaynar kapta haşlanmış et yemekleri sunulan restoranda masadaki kazana idrarını yapan 17 yaşlarındaki bir grup genç, 300 bin dolardan fazla para cezasına çarptırıldı.

BBC'nin haberine göre, "Haidilao" adlı restoran zincirinin Şanghay şehrindeki şubesinde şubatta yaşanan olayda mahkeme, restoran zincirini itibar kaybına ve maddi zarara uğrattıkları gerekçesiyle gençleri büyük meblağda para cezasına mahkum etti.

Mahkeme, kararında, gençlerin, videoya çekerek sosyal medyada paylaştıkları eylemlerinin "aşağılayıcı davranış" olarak restoran zincirinin mülkiyet haklarına ve itibarına zarar verdiğini, servis araçlarını kirlettiğini ve kamuoyunda derin rahatsızlığa yol açtığını belirtti.

BİNLERCE DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEKLER

Gençlerin ailelerinin, vasilik görevlerini yerine getiremediği için sorumluluğu üstlenmesi gerektiğine hükmeden mahkeme, restoran zincirine, operasyon ve itibar kaybı nedeniyle 2 milyon yuan (280 bin dolar), servis araçlarına verilen zarar ve temizlik masrafları için 130 bin yuan (18 bin 260 dolar) ve yasal masraflar için 70 bin yuan (9 bin 830 dolar) tazminat ödenmesine karar verdi.

Mahkeme, restoran zincirinin, olayın ardından 4 binden fazla müşteriye yaptığı para iadelerinden kaynaklanan zararın da gençler ve ailelerince karşılanması talebini ise bunun işletmenin kendi kararı olduğu gerekçesiyle reddetti.

Çin'in en popüler kaynar kap restoranlarından Haidilao'nun ülke içinde ve dışında 1000'den fazla şubesi bulunuyor. "Aile dostu" olarak tanıtılan restoran, yemek dışında müşterilere sunduğu ilginç hizmetlerle biliniyor. Çocuklar için oyun alanları olan, yemek servisi sırasında özel gösteri ve sunumlar yapılan restoranda, kadın müşterilere bedava tırnak bakımı hizmeti de veriliyor.

Kaynak: AA

