Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 64 bin 964'e, yaralıların 165 bin 312'ye ulaştığını açıkladı. Son 24 saatte 59 ölü ve 386 yaralı hastanelere getirildi. Yardım noktalarındaki saldırılarda ölenler 1.083'e, açlıktan ölenler ise 428'e yükseldi. BM destekli IPC raporu, Ağustos 2025'te Gazze'de kıtlık ilan etmişti.

Gazze'de Katliam Devam Ediyor: Can Kaybı 64 Bin 964'e Yükseldi
Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun başlattığı ve aralıksız devam eden yoğun saldırılar, Filistinliler arasında büyük bir insani felakete yol açmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan işgal ve bombardımanların bilançosunu güncelleyerek, hayatını kaybedenlerin sayısının 64 bin 964'e, yaralananların sayısının ise 165 bin 312'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, son 24 saat içinde Gazze'deki hastanelere 59 cansız bedenin ve 386 yaralının ulaştırıldığı belirtildi. Özellikle 18 Mart'ta İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozmasından bu yana, 12 bin 413 Filistinlinin öldürüldüğü, 53 bin 271'inin de yaralandığı vurgulandı.

YARDIM DAĞITIM NOKTALARINDAKİ KATLİAMLAR ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yardım noktalarına yönelik saldırılarının da devam ettiğini belirterek, bu sabah itibarıyla 112 Filistinlinin yaralandığını açıkladı. Yardım dağıtım bölgelerinde beklerken ölenlerin sayısı 1.083'e yükselirken, yaralı sayısı 18.294'e ulaştı. Bakanlık, bu saldırıların sivilleri hedef aldığını ve insani yardımın engellendiğini ifade etti. Son verilere göre, yardım konvoyları ve dağıtım alanlarında en az 2.339 Filistinlinin öldüğü belirtiliyor, bu da savaşın başından beri toplam ölü sayısını etkileyen bir unsur.

AÇLIK VE YETERSİZ BESLENME FELAKETİ: 428 ÖLÜM

Gazze'de açlık krizi de giderek derinleşiyor. Bakanlık, son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle biri çocuk 3 yeni ölüm vakası kaydedildiğini duyurdu. Böylece toplam açlık kaynaklı ölüm sayısı 146'sı çocuk olmak üzere 428'e yükseldi. BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), 22 Ağustos 2025'te Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan etmesinden bu yana, 31'i çocuk 150 ölüm kaydedildi. IPC raporu, Gazze Valiliği'nde kıtlığın resmi olarak doğrulandığını ve Eylül sonuna kadar Deir el-Balah ile Han Yunus'a yayılabileceğini belirtiyor. Rapora göre, Gazze nüfusunun yarısından fazlası (yaklaşık 500 binden fazla kişi) kıtlık (IPC Faz 5) koşullarında yaşıyor, 1 milyondan fazla kişi ise acil (Faz 4) gıda güvensizliğiyle karşı karşıya.

