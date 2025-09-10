İspanya’da Yasa Tasarısı Onaylandı: Artık Açık Alanlarda Sigara İçmek Yasak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İspanya hükümeti, kamu sağlığını koruma amacıyla sigara kullanımına yönelik yeni bir adım attı. Onaylanan yasa tasarısı önerisine göre, kafe ve restoran terasları, otobüs durakları, stadyumlar, konser alanları, kutlamalar, üniversite kampüsleri ve sağlık kuruluşları çevresinde sigara içmek yasaklanacak. Yasak, elektronik sigaraları da kapsayacak.

GENÇLER İÇİN KESİN YASAK

Tasarıda reşit olmayan gençlerin tütün ürünlerine erişiminin tamamen yasaklanması öngörülüyor. Ayrıca tütün ürünlerinin reklam, tanıtım ve sponsorluğu da engellenecek. Ancak Fransa’da olduğu gibi paketlerde marka ve logoların kaldırılmasına ilişkin bir düzenleme yer almadı.

BAKAN’DAN NET MESAJ: "HALKIMIZIN SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZ"

İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Halkımızın sağlığını her zaman özel çıkarlardan üstün tutacağız. Temiz hava solumak ve uzun, kaliteli bir yaşam sürmek herkesin hakkıdır" ifadelerini kullandı.

SEKTÖRDEN TEPKİ GELDİ

Ülkedeki otel ve restoran işletmecileri ise açık hava teraslarının yıl boyunca müşteriler tarafından yoğun kullanıldığını belirterek, kararın sektörü olumsuz etkileyeceğini savundu. İşletmeciler, yasağın turizm gelirlerinde düşüş yaratabileceğini öne sürdü.

HER YIL 50 BİN CAN KAYBI

İspanya’da 2011’den bu yana kapalı alanlarda sigara içmek yasak. Resmi verilere göre ülkede her yıl yaklaşık 50 bin kişi sigara kullanımına bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor. Yeni tasarı, Fransa’nın Temmuz ayında yürürlüğe koyduğu yasaklara benzerken, Fransa’nın aksine kafe teraslarını ve elektronik sigaraları da kapsıyor.

Tasarı, istişare sürecinin ardından İspanya Parlamentosu’nda oylanacak.

Kaynak: Haber Merkezi