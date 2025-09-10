Altın, Dolar, Euro... Türkiye’nin Tasarruf Haritası Çizildi! Kim Ne Kadar Birikim Yapıyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ING Türkiye’nin yayımladığı Tasarruf Eğilimleri Araştırması sonuçları, vatandaşların birikim alışkanlıklarına ışık tuttu. Rapora göre, düzenli tasarruf yapanların oranı yüzde 84 seviyesinde kalırken, Türkiye genelinde her iki kişiden birinin tasarruf sahibi olduğu görüldü.

GENÇLERİN TASARRUFA İLGİSİ ARTTI

Özellikle 18-24 yaş grubunda iki dönemdir süren gerileme sona erdi. Bu yaş grubunda tasarruf sahipliği 5 puan artarak yüzde 37’ye yükseldi. Tasarrufu olmayan kesimde ise yakın zamanda birikim yapmayı planlayanların oranı yüzde 25 oldu. Gençlerde bu oran yüzde 38’e çıkarak genel ortalamanın 13 puan üzerine çıktı.

KİM, NE KADAR BİRİKİM YAPIYOR?

Düzenli tasarruf yapanların yüzde 31’i gelirinin yüzde 10’undan azını, yüzde 42’si ise yüzde 10-20’sini kenara koyabiliyor. Tasarruf nedenlerinin başında yüzde 37 ile 'geleceğe yatırım', yüzde 25 ile 'beklenmedik durumlara karşı güvence' geliyor. Aynı evde başka bir bireyin de tasarruf yaptığını belirtenlerin oranı ise yüzde 19’da sabit kaldı.

TASARRUF ARAÇLARINDA ALTIN ZİRVEDE

Tasarruf araçları arasında ilk tercih yüzde 35 ile yastık altı altın oldu. Onu yüzde 28 ile yastık altı lira/döviz, yüzde 21 ile vadeli TL hesapları izledi. Hisse senedi ve borsa yüzde 19, altın veya değerli taş hesapları yüzde 18 oranında tercih edildi. Kadınlar daha çok altına ve yastık altına yönelirken, erkeklerin hisse senedi ve fonlara ilgisi daha yüksek çıktı. Gençlerde ise borsa ve hisse senedi tercihi yüzde 28’e ulaşarak ortalamanın üzerine çıktı.

HARCAMALARDA KONTROL ÖN PLANDA

Katılımcıların yüzde 63’ü finansal dengelerini korumak için harcamalarını kontrol ettiğini belirtti. Getiri beklentilerinde ise orta vadeye kayış dikkat çekti. Bankacılık hizmetlerinden yararlananların oranı yüzde 91 olurken, mobil veya internet bankacılığı kullananlar yüzde 89 seviyesinde gerçekleşti.

"GENÇLER YENİLİKÇİ ARAÇLAR İSTİYOR"

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tuğçe Bora Kılıç, araştırmanın gençlerin tasarrufa yönelimini ortaya koyduğunu belirterek, "Bu tablo, gençlerin tasarrufa yönelmesini destekleyecek yenilikçi araçlara olan ihtiyacı gösteriyor" dedi. Kılıç, Z kuşağına özel fonların ve "Turuncu Genç Hesap" gibi ürünlerin gençlerin finansal yolculuklarına erken yaşta katkı sağladığını vurguladı.

Kaynak: AA