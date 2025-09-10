Tarlasına Eken Hasada Doymuyor, Paraya Para Demiyor! Yüzde 500 Zamlandı, Kilosu 700 Liraya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ülkenin en büyük tarım işletmelerinden Ceylanpınar’da geçen yıl 8 bin ton civarında fıstık elde edilirken, bu yıl kuraklık nedeniyle verim yaklaşık 4 bin tonla sınırlı kaldı. İl genelindeki üretim kaybı, fiyatların tırmanmasında en önemli etken olarak öne çıktı.

GİRDİ MALİYETLERİ BASKI YARATIYOR

Üreticiler, akaryakıt, işçilik ve sulama maliyetlerindeki yükselişin de fiyat artışında rol oynadığını belirtti. Rekolte düşüşüyle birleşen bu tablo, kilogram fiyatının 700 liraya kadar çıkmasına yol açtı.

DOĞAL İŞLEME YÖNTEMİ KORUNDU

Hasat sonrası fıstığın kabuğundan ayrıştırıldıktan sonra güneşte kurutulduğu, herhangi bir kimyasal veya ısıl işlem uygulanmadığı aktarıldı. Doğal yöntemle işlenen ürünün piyasa kalitesini koruduğu vurgulandı.

SEKTÖRDEN BAKLAVACILARA ÇAĞRI

Geçtiğimiz yıl yüksek rekolteye rağmen baklava fiyatlarında indirime gidilmediğini hatırlatan sektör temsilcileri, bu sezon maliyet artışına rağmen tatlıcıların fiyatlara zam yansıtmamaları gerektiğini dile getirdi. “Kâr marjından fedakârlık” çağrısı yapılarak, baklavanın vatandaş için erişilebilir kalması gerektiği ifade edildi.

PİYASADA BEKLENTİLER

Fıstık fiyatlarının 700 liraya dayanması, özellikle baklava ve fıstıklı tatlı üretiminde maliyet baskısı oluşturdu. Sektörde bazı işletmelerin kâr marjını düşürmesi veya alternatif malzemelere yönelmesi gündeme gelirken, nihai fiyatların önümüzdeki dönemde alınacak ticari kararlara bağlı olacağı belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi