Tarlasına Eken Hasada Doymuyor, Paraya Para Demiyor! Yüzde 500 Zamlandı, Kilosu 700 Liraya Çıktı

Türkiye’de bu yıl fıstık üretiminde yaşanan rekolte kaybı, fiyatları tarihi seviyelere taşıdı. Geçtiğimiz yıl kilogramı 150–200 lira aralığında satılan yaş fıstık, bu sezon yüzde 500’e varan artışla 700 liraya kadar çıktı.

Son Güncelleme:
Tarlasına Eken Hasada Doymuyor, Paraya Para Demiyor! Yüzde 500 Zamlandı, Kilosu 700 Liraya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ülkenin en büyük tarım işletmelerinden Ceylanpınar’da geçen yıl 8 bin ton civarında fıstık elde edilirken, bu yıl kuraklık nedeniyle verim yaklaşık 4 bin tonla sınırlı kaldı. İl genelindeki üretim kaybı, fiyatların tırmanmasında en önemli etken olarak öne çıktı.

Tarlasına Eken Hasada Doymuyor, Paraya Para Demiyor! Yüzde 500 Zamlandı, Kilosu 700 Liraya Çıktı - Resim : 1

GİRDİ MALİYETLERİ BASKI YARATIYOR

Üreticiler, akaryakıt, işçilik ve sulama maliyetlerindeki yükselişin de fiyat artışında rol oynadığını belirtti. Rekolte düşüşüyle birleşen bu tablo, kilogram fiyatının 700 liraya kadar çıkmasına yol açtı.

DOĞAL İŞLEME YÖNTEMİ KORUNDU

Hasat sonrası fıstığın kabuğundan ayrıştırıldıktan sonra güneşte kurutulduğu, herhangi bir kimyasal veya ısıl işlem uygulanmadığı aktarıldı. Doğal yöntemle işlenen ürünün piyasa kalitesini koruduğu vurgulandı.

Tarlasına Eken Hasada Doymuyor, Paraya Para Demiyor! Yüzde 500 Zamlandı, Kilosu 700 Liraya Çıktı - Resim : 2

SEKTÖRDEN BAKLAVACILARA ÇAĞRI

Geçtiğimiz yıl yüksek rekolteye rağmen baklava fiyatlarında indirime gidilmediğini hatırlatan sektör temsilcileri, bu sezon maliyet artışına rağmen tatlıcıların fiyatlara zam yansıtmamaları gerektiğini dile getirdi. “Kâr marjından fedakârlık” çağrısı yapılarak, baklavanın vatandaş için erişilebilir kalması gerektiği ifade edildi.

PİYASADA BEKLENTİLER

Fıstık fiyatlarının 700 liraya dayanması, özellikle baklava ve fıstıklı tatlı üretiminde maliyet baskısı oluşturdu. Sektörde bazı işletmelerin kâr marjını düşürmesi veya alternatif malzemelere yönelmesi gündeme gelirken, nihai fiyatların önümüzdeki dönemde alınacak ticari kararlara bağlı olacağı belirtiliyor.

BYD Sessizliğini Bozdu: Manisa Fabrikası İçin Net Tarih Verildi! 'Üretime Başlıyoruz'BYD Sessizliğini Bozdu: Manisa Fabrikası İçin Net Tarih Verildi! 'Üretime Başlıyoruz'Ekonomi

Yargıtay’dan Kıdem Tazminatında Emsal Karar: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Tek Tek AçıkladıYargıtay’dan Kıdem Tazminatında Emsal Karar: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Tek Tek AçıkladıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Antep Fıstığı Hasat
Son Güncelleme:
Ne Siyah Çay Ne Yeşil Çay Ne Adaçayı! Şişkinliği Balon Gibi Söndürüyor, Hazımsızlığı Anında Kesiyor Ne Siyah Çay Ne Yeşil Çay Ne Adaçayı! Şişkinliği Balon Gibi Söndürüyor, Hazımsızlığı Anında Kesiyor
Altın Sahipleri Panikte! Ev Almak İçin Altınlarını Bozdurdu, Kuyumcuda Gerçeği Öğrenince Yıkıldı Altın Sahipleri Panikte! Ev Almak İçin Altınlarını Bozdurdu, Kuyumcuda Gerçeği Öğrenince Yıkıldı
Büyük Aşkın Üzerine Toprak Atıldı! Ondan Kalan Son İzi de Sildi! Mauro Icardi, Wanda Nara'yı Komple Hayatından Çıkardı Büyük Aşkın Üzerine Toprak Atıldı
BYD Sessizliğini Bozdu: Manisa Fabrikası İçin Net Tarih Verildi! 'Üretime Başlıyoruz' BYD Sessizliğini Bozdu: Manisa Fabrikası İçin Net Tarih Verildi! 'Üretime Başlıyoruz'
ÇOK OKUNANLAR
Kocaeli'de Kimyasal Sızıntı Alarmı! 'Dışarı Çıkmayın, Pencereleri Açmayın' Kocaeli'de Kimyasal Sızıntı Alarmı
CHP’de ‘Beykoz’ Depremi! 3 İsim Birden İstifa Etti CHP’de ‘Beykoz’ Depremi
CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret: AYM'den Kritik Karar, Davada Tarih Değişti CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret
Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon: Bir Kanala Kayyım Atandı, Eski Gelin de Gözaltında Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon
Trump'tan İsrail'in Saldırısına İlk Tepki: 'Katar'ı Uyardık Ama...' Trump'tan İsrail'in Saldırısına İlk Tepki: 'Katar'ı Uyardık Ama...'