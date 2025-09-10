Altın Sahipleri Panikte! Ev Almak İçin Altınlarını Bozdurdu, Kuyumcuda Gerçeği Öğrenince Yıkıldı

Ev almak için altınlarını bozdurmaya giden bir vatandaş, düşük ayarlı altınlarla karşılaşınca hayatının şokunu yaşadı. Uzmanlar, sahte ve merdiven altı altınlara karşı vatandaşları uyardı.

Altın, yıllardır vatandaşların en güvenilir yatırım aracı olarak görülmeye devam ediyor. Ancak yükselen fiyatlarla birlikte sahte ve düşük ayarlı altınların piyasaya sürülmesi, yatırımcıların mağduriyet yaşamasına yol açıyor. Ev almak için altınlarını bozdurmaya giden bir vatandaşın başına gelen olay ise 'dikkatli olun' uyarılarını yeniden gündeme getirdi.

"BANA YAZIK DEĞİL Mİ? O KADAR PARA VERDİM"

ATV Haber’in aktardığına göre, kuyumcuya gelen bir müşteri altınlarını bozdurmak istedi. Ancak yapılan kontrolde altınlardan birinin ayarının düşük olduğu ortaya çıktı. Kuyumcu, "Bir tanesinin görüntüsünden şüphelendik, teste gönderdiğimizde ayarı düşük çıktı. Biz bunu alamayız” dedi.

Altının sahte olduğunu öğrenen vatandaş ise büyük hayal kırıklığı yaşayarak, "Bana yazık değil mi? O kadar para verdim. İnsan dişinden tırnağından artırıyor. Helal olmasın diyorum." dedi.

KUYUMCUDAN ÖNEMLİ TAVSİYE

Kuyumcu Abdurrahman Yel, altın alırken güvenilir esnafın tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Yel, "Eski bir esnaf olduğuna bakmak lazım. Bazıları yeni açıyor ya da merdiven altı çeyrekler, gramlar satıyor. Üzülüyoruz" dedi.

Yel, düşük ayarlı altınların piyasada sıkça görüldüğünü, 22 ayar olması gereken ürünlerin 21, 20 hatta 18 ayara kadar düşebildiğini belirterek, "Renk aldatıcıdır. Yaldız yaparsınız, 22 ayar gibi görünür ama aslında 14 ayardır" ifadelerini kullandı.

SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR?

Uzmanlar, vatandaşların sahte altını ayırt etmesinin kolay olmadığını, işin ehli olmayan birinin farkı anlamakta zorlanacağını dile getiriyor. Bu nedenle altının sesinden anlaşılabileceği, ayrıca mihenk taşı testinin de güvenilir bir yöntem olduğu ifade ediliyor.

Altın fiyatlarının hızla yükseldiği bu dönemde uzmanlar, vatandaşların mağdur olmaması için mutlaka güvenilir kuyumcuları tercih etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: ATV Haber

