İcra ve İflas Kanunu Değişiyor: Borcu Olan Çalışanlar Dikkat! Maaşlara Haciz Geliyor

İcra ve İflas Kanunu’nda yapılacak değişiklikle maaşlara uygulanacak haciz oranı yüzde 25’ten yüzde 60’a çıkacak. Asgari ücretliden yüzde 10, yüksek maaşlı çalışanlardan ise maaşın yarısından fazlası kesilebilecek.

Son Güncelleme:
İcra ve İflas Kanunu Değişiyor: Borcu Olan Çalışanlar Dikkat! Maaşlara Haciz Geliyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de 1932 yılından bu yana yürürlükte olan İcra ve İflas Kanunu’nda köklü değişiklikler yolda. Hazırlanan yeni taslak Meclis’e sunulacak ve yasalaşması halinde maaşlardan yapılacak haciz oranları önemli ölçüde artacak.

YÜZDE 25’TEN YÜZDE 60’A KADAR YÜKSELEBİLECEK

Mevcut düzenlemeye göre çalışanların maaşlarından en fazla yüzde 25 oranında kesinti yapılabiliyor. Ancak taslak metinle birlikte bu oran, gelir düzeyine göre değişmek üzere yüzde 60’a kadar yükselebilecek.

İcra ve İflas Kanunu Değişiyor: Borcu Olan Çalışanlar Dikkat! Maaşlara Haciz Geliyor - Resim : 1

Avukat Mustafa Zafer, taslağın yürürlüğe girmesiyle maaşlardan yapılacak kesintilerin kademeli olarak artırılacağını belirterek, "Artık az maaş alandan az, yüksek maaş alandan daha fazla kesinti yapılacak" dedi.

ASGARİ ÜCRETLİYE DE KESİNTİ

Yeni düzenlemeye göre, asgari ücretli çalışanların maaşlarının yüzde 10’u haczedilebilecek. Maaş arttıkça haciz oranı da kademeli şekilde yükselecek. Örneğin, asgari ücretin iki katı maaş alan bir çalışanın maaşının yüzde 20’sine, üç katı maaş alanın yüzde 30’una haciz konulabilecek.

BEYAZ YAKA DA ETKİLENECEK

Taslağa göre asgari ücretin 7 katı gelir elde eden çalışanların maaşlarının yarısına, 9 kat ve üzerinde gelir elde edenlerin ise yüzde 60’ına kadar haciz uygulanabilecek. Bu da özellikle yüksek maaşlı 'beyaz yaka' çalışanların gelirlerinde ciddi kesintiler yaşanabileceği anlamına geliyor.

İcra ve İflas Kanunu Değişiyor: Borcu Olan Çalışanlar Dikkat! Maaşlara Haciz Geliyor - Resim : 2

YENİ HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Net 22 bin 104 TL olan asgari ücretin 7 katı maaş alan bir kişi 154 bin 728 TL kazanıyor. Mevcut sistemde en fazla maaşının dörtte biri olan 38 bin 682 TL haczedilebiliyordu. Yeni düzenlemeyle bu rakam 77 bin 364 TL’ye yükselecek.

AMAÇ GELİRE GÖRE ADALET

Yetkililer, yeni düzenlemenin amacının borçlu ve alacaklı arasındaki dengenin korunması olduğunu belirtiyor. Geliri yüksek olanlardan daha fazla, düşük olanlardan ise daha az kesinti yapılması hedefleniyor.

Altın Sahipleri Panikte! Ev Almak İçin Altınlarını Bozdurdu, Kuyumcuda Gerçeği Öğrenince YıkıldıAltın Sahipleri Panikte! Ev Almak İçin Altınlarını Bozdurdu, Kuyumcuda Gerçeği Öğrenince YıkıldıEkonomi

Haftada 4 Gün Mesai Geliyor! Milyonları İlgilendiren Düzenleme İçin Tarih Belli OlduHaftada 4 Gün Mesai Geliyor! Milyonları İlgilendiren Düzenleme İçin Tarih Belli OlduEkonomi

Kaynak: TGRT Haber

Etiketler
maaş icra
Son Güncelleme:
BYD Sessizliğini Bozdu: Manisa Fabrikası İçin Net Tarih Verildi! 'Üretime Başlıyoruz' BYD Sessizliğini Bozdu: Manisa Fabrikası İçin Net Tarih Verildi! 'Üretime Başlıyoruz'
Ne Siyah Çay Ne Yeşil Çay Ne Adaçayı! Şişkinliği Balon Gibi Söndürüyor, Hazımsızlığı Anında Kesiyor Ne Siyah Çay Ne Yeşil Çay Ne Adaçayı! Şişkinliği Balon Gibi Söndürüyor, Hazımsızlığı Anında Kesiyor
Emeklilik Hayali Kuranlar Dikkat! SGK Şartları Değiştirdi: Yaş, Prim, Gün Hepsi Yenilendi Yaş, Prim, Gün Hepsi Yenilendi
Tarlasına Eken Hasada Doymuyor, Paraya Para Demiyor! Yüzde 500 Zamlandı, Kilosu 700 Liraya Çıktı Tarlasına Eken Hasada Doymuyor, Paraya Para Demiyor! Yüzde 500 Zamlandı, Kilosu 700 Liraya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Kocaeli'de Kimyasal Sızıntı Alarmı! 'Dışarı Çıkmayın, Pencereleri Açmayın' Kocaeli'de Kimyasal Sızıntı Alarmı
CHP’de ‘Beykoz’ Depremi! 3 İsim Birden İstifa Etti CHP’de ‘Beykoz’ Depremi
CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret: AYM'den Kritik Karar, Davada Tarih Değişti CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret
Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon: Bir Kanala Kayyım Atandı, Eski Gelin de Gözaltında Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon
Trump'tan İsrail'in Saldırısına İlk Tepki: 'Katar'ı Uyardık Ama...' Trump'tan İsrail'in Saldırısına İlk Tepki: 'Katar'ı Uyardık Ama...'