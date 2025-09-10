İcra ve İflas Kanunu Değişiyor: Borcu Olan Çalışanlar Dikkat! Maaşlara Haciz Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de 1932 yılından bu yana yürürlükte olan İcra ve İflas Kanunu’nda köklü değişiklikler yolda. Hazırlanan yeni taslak Meclis’e sunulacak ve yasalaşması halinde maaşlardan yapılacak haciz oranları önemli ölçüde artacak.

YÜZDE 25’TEN YÜZDE 60’A KADAR YÜKSELEBİLECEK

Mevcut düzenlemeye göre çalışanların maaşlarından en fazla yüzde 25 oranında kesinti yapılabiliyor. Ancak taslak metinle birlikte bu oran, gelir düzeyine göre değişmek üzere yüzde 60’a kadar yükselebilecek.

Avukat Mustafa Zafer, taslağın yürürlüğe girmesiyle maaşlardan yapılacak kesintilerin kademeli olarak artırılacağını belirterek, "Artık az maaş alandan az, yüksek maaş alandan daha fazla kesinti yapılacak" dedi.

ASGARİ ÜCRETLİYE DE KESİNTİ

Yeni düzenlemeye göre, asgari ücretli çalışanların maaşlarının yüzde 10’u haczedilebilecek. Maaş arttıkça haciz oranı da kademeli şekilde yükselecek. Örneğin, asgari ücretin iki katı maaş alan bir çalışanın maaşının yüzde 20’sine, üç katı maaş alanın yüzde 30’una haciz konulabilecek.

BEYAZ YAKA DA ETKİLENECEK

Taslağa göre asgari ücretin 7 katı gelir elde eden çalışanların maaşlarının yarısına, 9 kat ve üzerinde gelir elde edenlerin ise yüzde 60’ına kadar haciz uygulanabilecek. Bu da özellikle yüksek maaşlı 'beyaz yaka' çalışanların gelirlerinde ciddi kesintiler yaşanabileceği anlamına geliyor.

YENİ HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Net 22 bin 104 TL olan asgari ücretin 7 katı maaş alan bir kişi 154 bin 728 TL kazanıyor. Mevcut sistemde en fazla maaşının dörtte biri olan 38 bin 682 TL haczedilebiliyordu. Yeni düzenlemeyle bu rakam 77 bin 364 TL’ye yükselecek.

AMAÇ GELİRE GÖRE ADALET

Yetkililer, yeni düzenlemenin amacının borçlu ve alacaklı arasındaki dengenin korunması olduğunu belirtiyor. Geliri yüksek olanlardan daha fazla, düşük olanlardan ise daha az kesinti yapılması hedefleniyor.

Kaynak: TGRT Haber