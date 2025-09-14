Kudüs Patriği’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Anlamlı Hediye

Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theofilos Giannopoulos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Hazreti Ömer’in Kudüs’ün fethinden sonra Hristiyanlara verdiği güvence belgesinin yazılı olduğu tabloyu sundu. Bu belge, farklı inançların barış içinde bir arada yaşama iradesini simgeleyen en eski metinlerden biri olarak görülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Kudüs Rum Ortodoks Patriği Giannopoulos ve beraberindeki heyeti kabul etti. Giannopoulos, kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethinin ardından Bizans İmparatorluğu adına şehri yöneten Patrik Sophronios'a takdim ettiği emannamenin yazılı olduğu tabloyu sundu.

Hazreti Ömer’in 638 yılında Kudüs’te Patrik Sophronios’a sunduğu emanname, Hristiyanların can ve ibadet özgürlüğünü güvence altına almıştı. Belge; kilise, manastır ve kutsal mekanların korunmasını emrediyor, Hristiyan toplulukların güvenliğini ve dini haklarını garanti altına alıyordu. Tarihi ferman, İslam dünyasında farklı inançlara tanınan hoşgörünün en eski yazılı örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

