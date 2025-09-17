Özel Silivri'de Konuştu: 'Bahçeli'nin 'Ahmet Özer' Açıklaması Çok Kıymetli'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nin önünde yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ahmet Özer için 'tahliye' çağrısısının çok kıymetli olduğunu söyledi.

Özel, konuya ilişkin açıklamasında"Arkadaşlarımızın morali yüksek. Bahçeli'nin Ahmet Özer'in serbest kalmasına ilşkin açıklaması kıymetli bir açıklama. Birkaç gün içinde Ahmet Özer hakkında yapılan başvuru değerlendirilecek. Serbest kalma durumu çıkarsa Meclis'teki komisyona katkı sağlamak üzere gidebilir. Özer'i Silivri zindanında bırakmak üzücü" ifadelerini kullandı.

'PARTİLERİNİ BÜYÜTEMEDİKLERİ İÇİN CHP'Yİ KÜÇÜLTMEYE ÇALIŞIYORLAR'

CHP'li belediyelere yönelik operasyonların sonuç değil, süreç odaklı olduğunu belirten Özel, "Bütün ümitleri şu: Kendi partilerini büyütemedikleri için CHP'yi küçülmeye çalışıyorlar. Yıkmayan rüzgar güçlendiriyor arkadaşlar. Çok çekişmeli kurultayımızın tarafları bir araya gelmiş binin üzerinde imzayla kurultay yenileniyor" dedi.

'YA AKP'YE KATIL YA SİLİVRİ'YE ATIL' DEDİLER

Özel, tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'ya operasyonlardan önce gelen telefonları da şöyle anlattı:

"Sayın Hasan Mutlu’yu perşembe günü akşam bir MHP İl Başkanı yardımcısı arıyor. Hasan Bey bu görüşme sırasında telefonun hoparlöründen eşi de dinliyor bunları. Cuma günü sabah da AK Parti İl yönetiminden biri arıyor. Diyor ki, 'Seni yarın alacaklar, AK Parti’ye katılırsan operasyon duracak.'

Hasan Mutlu’yu 24 saat kala arayıp operasyon geliyor diyorlar. Burası hukuk devleti mi arkadaşlar? Yani ya AK Parti’ye katılacaksın, ya Silivri’ye atılacaksın. Aydın’da nasıl işledi, Yalova’da işledi? Sistem Bayrampaşa’da işlememiş. Verdiği cevap şu, 'Hapis korkusuyla partimi satmam'"

ADALET BAKANI'NA 'HUKUK KUŞU' GÖNDERMESİ

Açıklamalarında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a da yüklenen Özel, "(Adalet Bakanı Yılma Tunç’u kastederek) ’Hukuk kuşu” şimdi çıkıp, “Türkiye’de yargı bağımsızdır” deme zamanı.

Ne yaparlarsa yapsınlar, ben Hasan Mutlu’nun içerideki direncini gördükten sonra ne diyeceğim? Arada 5 fark var 5 tutuklama yaptılar. Bayrampaşa Belediyesi’ne çekmenin peşindeler. Bayrampaşa’da alamadığı oyla belediyeyi alacak. Türkiye’de yargı bağımsız, hukuk kuşu çıkacak birazdan bir daha söyleyecek" ifadelerini kullandı.

'HESAP SORMAYA SON DERECE MOTİVEYİZ'

Özel, CHP'li belediyelere operasyonlarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) aritmetiğinin bozulmaya çalışıldığını savunarak, "Allah ıslah etsin diyemem. Allah ıslah etmez bunları. Bunlar bu kötülükleri yapmaya devam etsinler, biz günü gelince hesap sormaya son derece motiveyiz.

Bütün güçleriyle İBB aritmetiğini bozmak çin uğraşıyorlar. Yapıla işler gerçekten mise bulandırıcı. Bu yapılanların hepsini izliyoruz. Bizim de kendimize göre tedbirlerimiz var. Ama hırsıza kilit dayanmıyor.

Şöyle bir durum var. Bir daha söylüyorum. Bu yapılanlardan sonuç alamayacaklarını biliyor. YSK ve ilçe seçim kurulları önceki seçim kararlarından uyumsuz işler yapmazlar" dedi.

KURULTAY DAVASINA İLİŞKİN

Özel, CHP'ye kurultay davasının ara kararını da yorumlarken, umutlu konuştu. Özel, "Bu başvurunun, bir hukuk mahkemesi olarak, davanın reddedilmesi gerekiyor. Son ara karara bakıldığında da dava redde doğru gidiyor. Biz bu davaların zaten açılamaması gerektiğini düşünüyoruz. Bir asliye hukuk mahkemesi Erdoğan’ın seçimini iptal etse, yerine kayyım atadım dese… Bugünkünden bir farkı yok.

Ankara’daki ara kararda, hem İstanbul’daki ve bizim kongremizin sonucunun dosyaya ekleneceği söyleniyor.

Reddettiği taleplere baktığınızda da onlar da hukukun gereği doğru adımlar. Hiç olmaması gereken bir dava ertelendi diye sevinecek halimiz yok. 5 Kasım’ı takip eden günlerde kurultay kararımız alınmış olacak.

Bundan önce verilen, sıralı kararlar burada işaret ediyordu zaten. İlk günden beri, 'sonuç akamazlar partiyi yıpratmaya çalışıyorlar' dedim" açıklamasını yaptı.

HASAN MUTLU'NIN GÖREVDEN ALINMASINA İLİŞKİN

Özel'in Silivri'de konuştuğu dakikalarda İçişleri Bakanlığı, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevden alındığını duyurdu. Bu gelişmeye ilişkin de sıcağı sıcağına değerlendirmelerde bulunan Özel şunları kaydetti:

"Bu beklenen karar. Tutukluluk varsa mecburen olacak bu. Bu aldığı karar haksız karar diyemeyiz. Tutuklandıysa alınacak bu karar. Memleketi getirdikleri hale bakın arkadaşlar. İçişleri Bakanının itibarına bakın. Bunun ilk adımını atıyor, buna da güvenmiyor millet."

Kaynak: Haber Merkezi